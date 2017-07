Liga láká! Na 1. kolo přišlo nejvíce fanoušků od zrušení míst na stání

Úvodní kolo první fotbalové ligy přilákalo do ochozů v průměru 7673 diváků, což je nejvíce od roku 1999 a vůbec čtvrté nejvyšší číslo v historii české ligy. Navíc je to nejvíce od doby, co byly zrušeny sektory na stání a každý divák na stadionu musí mít svou sedačku.