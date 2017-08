Matějovský se chystá na Spartu: Těch změn tam bylo moc, až jsem valil oči

Šest let působil ve Spartě, teď si proti ní po deseti letech zahraje. Záložník Mladé Boleslavi Marek Matějovský se na dnešní šlágr těší. „Ale mám trošku smíšené pocity,“ přiznává v rozhovoru pro Sport. Dokáže se vžít do situace hráčů Sparty, protože za letenský klub odehrál hodně zápasů. Boleslavský záložník svým způsobem sparťany po špatném vstupu do sezony lituje, slitování s nimi však v dnešní dohrávce druhého kola HET ligy mít nebude.

V minulé sezoně jste proti Spartě hrát nemohl, protože jste byl z ní v Boleslavi jen na hostování. Teď už můžete.

„Abych se přiznal, mám trošku smíšené pocity. Dá se říct, že jsem ve Spartě zažil v kuse nejdelší část kariéry, to v člověku něco zanechá. Na utkání se ale samozřejmě těším, ne že ne.“

Přepadá vás tedy trochu nostalgie? Vybavují se vám vzpomínky?

„Člověku se toho hodně vybaví, hodně jsem tam toho zažil. V hlavě to pořád mám. Ale během utkání to jde všechno stranou, to mám myšlenky jen na daný zápas, na daný moment.“

Budete mít speciální motivaci?

„To bych ani neřekl. Všichni chtějí Spartu porazit, my nejsme výjimkou. Ale že bych já osobně cítil něco jiného, to ne.“

Vypíšete za skolení Sparty odměnu pro spoluhráče?

„Zatím jsem nic neslíbil, ale je to samozřejmě zvykem. Myslím, že by to přišlo na řadu, až kdyby se to povedlo. Klukům bych nic dlužný nezůstal, ale vyhlašovat dopředu nic nebudu.“

Na Letné se tým hodně změnil. Zůstali vám tam vůbec nějací kamarádi?

„Je pravda, že změn je tam opravdu moc. Zase tolik lidí, kteří tam byli se mnou, už tam není. I realizační tým se hodně protočil. Ale pár kluků tam ještě je, jsem s nimi v kontaktu. Občas si napíšu s někým z kabiny, občas s Radkem Kováčem nebo Mírou Barankem.“

Co vůbec říkáte na veliké změny, které se ve Spartě přes léto udály?

„Měl jsem vyvalené oči, když jsem pozoroval ta jména. Na můj vkus toho bylo trochu moc, ale na Spartě si musejí vyhodnotit, jestli to je ku prospěchu a jestli to bylo potřeba až tak měnit. Mně moc nepřísluší to hodnotit. Byl jsem ale ve velkém očekávání, jak to pak bude vypadat.“

Vy jste zažil tlak ve Spartě. Nemyslíte, že teď je po všech těch investicích ještě vyšší?

„Osobně si myslím, že pod tlakem jsou maximálně čeští hráči. Cizinci si to třeba tolik neuvědomují, asi ani moc nečtou noviny a podobně. I když to samozřejmě nevím. Ale viděl bych to tak, že největší tlak zůstává na českých klucích. Ten je teď opravdu extrémní.“

Navíc po nepovedeném vstupu do sezony…

„Ano, musí to být extrémní. V téhle situaci jsem se s nikým moc nebavil, protože vím, že je to nepříjemné. Vím, jaké to bylo, když jsem tam byl a dostali jsme se do nějaké podobné fáze, kdy to nešlo. Ze všech stran se to na nás valilo. Radši jsem to ani nezjišťoval, ve své podstatě je mi těch kluků líto, protože jednoduché to opravdu není. Samozřejmě se snaží, nikdo nechce prohrávat. Ale jak i oni sami zmiňují, už se nedá nic vrátit. Mohou jedině makat a snažit se to zvrátit ve svůj prospěch.“

Na Spartu se chce každý vždy vytáhnout. Cítíte, že teď je motivace soupeřů, tedy i vás, kvůli všem změnám a nákupům ještě výrazně vyšší?

„Je pravda, že jsem o tom přemýšlel. Nemůžu to ale posoudit, protože jsem dlouho proti Spartě nehrál. Ale vím, jak jsem to vnímal, když jsem tam byl a bavil se s klukama z jiných týmů. Vnímali, že přijede Sparta, že přijde hodně lidí, a uhrát dobrý výsledek chtěli všichni. Když se to povedlo, lidi je pak milovali. Teď to bude stejné. Jak moc to je vyšponované teď tím, že je tam tolik změn a napumpovalo se tam tolik peněz, to však nedokážu posoudit.“

V jakém rozpoložení jdete do zápasu vy? Hodili jste už vyřazení ve třetím předkole Evropské ligy se Skënderbeu Korcë za hlavu?

„Úplně to vypustit nejde, pořád jsem přesvědčený o tom, že jsme v tom dvojzápase byli lepším týmem a měli jsme víc šancí. Doplatili jsme na to, že jsme jich spoustu neproměnili, a taky na to, že jsme udělali školácké chyby vzadu. Na druhou stranu když se všechno takhle vyvinulo, asi je to spravedlivé. Kdybychom měli větší kvalitu, tak jsme postup uhráli, ale tohle nás potrestalo. Já to ale pořád koušu těžce, protože jsem přesvědčený o tom, že jsme dvojzápas měli zvládnout. Rozpoložení ideální není, ale jak to tak bývá, z toho se můžete dostat jen nějakým podařeným výsledkem. Doufáme, že to přijde.“

