Dočkal o Spartě: Nebyla úspěšná, na radikální změnu byl správný čas

Stíháte sledovat dění v českém fotbale?

„Stíhám, ale omezeně. Časový posun v Číně mi neumožňuje sledovat všechno, co bych chtěl. Spartu jsem viděl poprvé celý zápas (v Brně), předtím jsem viděl jen poločas v Mladé Boleslavi (Sparta tam vyhrála 1:0). Jinak se kouknu třeba na sestřih zápasu. Ale není to tak, že bych toho viděl dost, abych se mohl pouštět do nějakého hodnocení, jak české týmy v současné chvíli vypadají.“

Co říkáte na představení Sparty v Brně, kde po špatném výkonu prohrála 0:2?

„Těžko se mi to hodnotí, když v klubu nejsem a nevím, kde je problém a proč to nefunguje. Musí to vidět lidi, co jsou uvnitř, co je potřeba zlepšovat. Viděl jsem jeden zápas, to je málo na to, abych si udělal nějaký ucelený obrázek.“

V týmu ale máte hodně kamarádů. Probíráte s nimi současnou situaci?

„Samozřejmě se o tom bavíme. Třeba s Lafim (Davidem Lafatou) si volám pravidelně, nějaké informace se ke mně dostanou. Nemyslím si, že jsem v pozici, kdo to hodnotí a kdo by se k tomu měl vyjadřovat. Jen doufám, že se to zvedne a začnou vyhrávat, hráčská kvalita tam jednoznačně je. Přišli v podstatě hotoví hráči, nemuselo by to zas tak dlouho trvat.“

Není problém ve fungování kabiny?

„Určitě je to změna, v Česku to z drtivé většiny bývaly české kabiny doplněné pár cizinci. Teď je to skoro půl na půl. Je to pro hodně lidí nová situace. Ale jak znám české kluky ze Sparty, nemyslím si, že by tam byly nějaké třenice.“

Věříte Spartě, že pokud současný zahraniční koncept dostane víc prostoru, bude nakonec úspěšná?

„Měla by. Jedna věc jsou finanční možností. Když je zvedáte, otvírá se vám prostor přivést lepší hráče a zvyšuje se šance, že kvalita týmu půjde nahoru. Ale těch aspektů, jak se tým musí poskládat, kdo hráče musí přivést a dát je na hřišti dohromady, je pořád tolik... Jen zvýšené částky za přestupy a na výplatách neznamenají, že to bude fungovat lépe a bude to úspěšné. Pořád je to o fungování celého klubu a o tom, jak bude kádr poskládaný, kdo hráče vybere. Aspektů je určitě víc, než že se udělá rozhodnutí utrácet víc peněz.“

Do Sparty v létě přišlo jedenáct nových hráčů. Byl to moc velký zásah?

„Vnímám to tak, že Sparta úspěšná nebyla. Takže kdy je čas na to udělat radikální změnu a kdy je ten správný čas ji udělat výrazně, razantně a doufat, že to brzy přinese výsledky? Po dvou měsících, kdy se rozběhla sezona, hned říkat, jestli toho nebylo moc a spekulovat, jestli to nešlo udělat jinak… Takhle se Sparta rozhodla a touhle cestou šla. Vzhledem k tomu, že poslední roky úspěšné nebyly, nikdo nemůže Spartě vyčítat, že se to snažila razantně změnit.“

