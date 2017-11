Tvrdík už přál Plzni k titulu. Musela by zkolabovat, aby ho ztratila, řekl Šilhavý

Slavia potřebovala v Plzni uspět, aby náskok svého soupeře stáhla a posílila slábnoucí naději, že mistrovský pohár poputuje jinam než do Štruncových sadů. Jenže došlo k pravému opaku. Nádherná branka Daniela Koláře ze 79. minuty rozhodla o tom, že slavil domácí tým a „sešívaní“ naopak ještě víc ztratili.

„Chtěli jsme vyhrát, nechtěli jsme remízu. V závěru jsme na hřiště poslali další útočníky. Bohužel jsme dostali laciný gól. V závěru to nebyl takový tlak, který jsme očekávali. Plzeň to dohrála velice dobře takticky a s kvalitou,“ hodnotil utkání se smutkem v hlase trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Obhájce titulu klesl v tabulce na třetí místo, na vedoucí Plzeň ztrácí po neděli už 14 bodů. Lze vůbec rozjetého lídra soutěže ještě dohnat? „Teoreticky by to ještě asi šlo. Ale to by musela Plzeň úplně zkolabovat, aby pustila takový náskok,“ přiznal Šilhavý.

Ještě jasnější názor na vývoj ligy má nejvyšší představitel Slavie. „Soupeři gratulace k výhře i k mistrovskému titulu. Nás čeká otevřené pojmenování chyb, pokora a tvrdá práce k návratu na vrchol,“ uvedl na Twitteru předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

Moje pozice? Zeptejte se vedení

Do rozebírání rozdílů mezi nedělními soupeři se na tiskové konferenci pustil rovnou Šilhavý. „Plzeň udržela kádr pohromadě, je nějakou dobu spolu. Mechanismy tam fungují, jsou na sebe zvyklí, My udělali víc změn, navíc kádr rotuje, máme v něm spousty dobrých hráčů. Ale není to ještě úplně tak sehrané, jak bychom si představovali,“ pojmenoval hlavní příčiny toho, proč je odstup mezi dvěma celky tak veliký.

Po ztrátě v Plzni, která byla už třetí porážkou v soutěžním zápase v řadě, může být jeho pozice ohrožena. V zákulisí probíhají jednání se sportovním manažerem Liberce Janem Nezmarem, kterého chce Slavia zlanařit do stejné funkce k sobě. Je pak otázkou, koho by v pozici trenéra při případném nástupu do Edenu preferovat on.

„Cítím se normálně, zklamaný po zápase. Musíte se zeptat vedení, těžko vám na to mohu odpovědět,“ reagoval Šilhavý. Trenér je teď v nelehké pozici. Klub v létě investoval značné sumy do zvučných posil, ale zatím mužstvo nešlape tak, jak se očekávalo.

„Chtěli jsme tým posílit, jít do Evropy, původně do Ligy mistrů, nakonec hrajeme v Evropské lize. Chtěli jsme přivést zkušenější hráče, teď s nimi pracujeme. Představoval jsem si, že se to sladí dřív, bohužel nestalo se tak,“ poznamenal Šilhavý.

Stejně jako v zápase se Spartou, také proti Slavii rozhodla o vítězství Plzně jediná trefa Daniela Koláře. Viktoria zvítězila 1:0, protáhla svou sérii bez ztráty od začátku sezony na třináct zápasů, ale hlavně zvýšila svůj náskok na čele tabulky na třináct bodů před druhou Olomoucí a čtrnáct před třetí Slavií.

