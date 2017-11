Zklamaní slávisté? Hušbauerovi vadí rotace, Danny je smutný, že nehrál

Podle Hušbauera může být odlišné složení základní jedenáctky příčinou slabších výsledků. „Není to ideální, protože každý zápas hraje jiná sestava do útočné fáze. Vliv to má," uznal středopolař a poukázal na suverénního lídra liga. "Podívejte se na Plzeň, která hraje českou ligu i Evropskou ligu ve dvanácti lidech. Její hráči si víc rozumějí. Nám prostě tyhle věci chybí. Přišlo hodně nových hráčů a je potřeba si na sebe zvyknout. Každý zápas je ale jiná sestava, to je pak složitý.“

<span id="docs-internal-guid-b7af4822-8da0-3581-081b-2c1ba89c528d"><span>Stejně jako v zápase se Spartou, také proti Slavii rozhodla o vítězství Plzně jediná trefa Daniela Koláře. Viktoria zvítězila 1:0, protáhla svou sérii bez ztráty od začátku sezony na třináct zápasů, ale hlavně zvýšila svůj náskok na čele tabulky na třináct bodů před druhou Olomoucí a čtrnáct před třetí Slavií.</span></span>

Reprezentačnímu záložníkovi by vyhovovalo, kdyby se sestava ustálila. "Mluvím za sebe, ale kdybych věděl, že zleva a zprava hraje vždycky někdo, tak za tři čtyři zápasy vím přesně, co od něj čekat. Ale když je tam každé utkání někdo jiný, a každý hráč má jiné návyky a další věci, je to složitější," řekl Hušbauer.

Zároveň však dodal, že trenérovi Šilhavému do výběru základní jedenáctky nijak mluvit nechce. "Má nějaké představy, on rozhoduje o sestavě. To musí vědět on, co je špatně,“ řekl.

Na lavičce v důležitém utkání zůstal například Portugalec Danny, jedna z největších letních posil Slavie a hráč, který proti Villarrealu začal v základní sestavě. Bývalý kapitán Zenitu Petrohrad vyjádřil svou nespokojenost na Instagramu, kam přidal fotku v sešívaném dresu a všeříkající popisek. „Jsem smutný ze špatného výsledku a zklamaný, že jsem nehrál a nepomohl týmu,“ napsal tvořivý hráč.

Very sad for the negative result today and disappointed for not playing and helping the team... Příspěvek sdílený Danny Gomes (@danny_d10b10f6),Lis 5, 2017 v 11:31 PST