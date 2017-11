Hušbauer vysvětlil kritiku sestavy. Kdo se ho zastal a kdo byl proti?

„Není to ideální, protože každý zápas hraje jiná sestava do útočné fáze. Vliv to má," uznal Hušbauer v neděli. "Přišlo hodně nových hráčů a je potřeba si na sebe zvyknout. Každý zápas je ale jiná sestava, to je pak složitý. Mluvím za sebe, ale kdybych věděl, že zleva a zprava hraje vždycky někdo, tak za tři čtyři zápasy vím přesně, co od něj čekat. Ale když je tam každé utkání někdo jiný, a každý hráč má jiné návyky a další věci, je to složitější," řekl po prohře, která rozdíl skóre mezi první Plzní a třetí Slavií navýšila na propastných 14 bodů.

Sedmadvacetiletý záložník uklidňoval situaci ve středu na Twitteru. "Můj nedělní rozhovor v žádném případě nebyl namířen proti trenérskému týmu a mrzí mě, jestli to tak vyznělo. Jde mi o to, aby Slavia byla úspěšná jako v minulé sezoně, chci vyhrávat každý zápas pro klub a jeho fanoušky," citoval Hušbauera klubový profil.

Veřejná kritika častých změn v sestavě ale tou dobou už stačila rozdmýchat diskusi. Za tvůrcem hry Slavie stojí například Ladislav Vízek. "Jsem rád, že se Hušby ozval. Slavii vykopal titul, dostal ji do Evropy, byl klíčovou postavou a teď v Evropské lize nehraje. Kde to jsme? To ať se na mě Šilhavka, který je jinak hrozně hodný a příjemný kluk, nezlobí. Beru to jako jeho strašnou chybu a nedivím se, že se spekuluje o jeho konci," napsal ve svém pravidelném glosáři Přesné trefy publikovaném ve středečním Sportu.

Vízek je ale v menšině. Trenér Václav Kotal se ve svém komentáři pro deník Sport postavil za trenéra Jaroslava Šilhavého. "Sestava je věcí trenéra a hráči by si měli uvědomit, že jsou na hřišti od toho, aby hráli. On hovoří o rotaci, nepřímo o trenérovi. Proč? Šilhavý mu klidně mohl vyčíst, že nedal gól. A udělal to? Neudělal," napsal bývalý kouč Jablonce a Hradce Králové.

A svérázný názor má na celou situaci bývalý útočník Petr Švancara. „Hoši, vy hrajete na tom hřišti a sorry, držte hubu. Tohle je zřejmě nastavená politika ve Slavii, že když se nakoupili hráči, tak je chtějí točit. Nechápu, proč si na to někdo stěžuje,“ řekl v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV.