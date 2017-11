Podaný vzal fandy do kabiny Dukly: Baví mě to. Kdo má tetování pračky?

Moderátor a hráč zároveň. To je Jakub Podaný • FK Dukla Praha

Fotbalová kabina je specifický organismus. Křehká chemie vztahů skládajících se z kamarádství, boje o místa v sestavě, touhy vyhrávat a pokud možno táhnout za jeden provaz, to všechno ale zůstává oku běžného fanouška skryto. Veškerá jeho pozornost je většinou namířená na předvedený výkon na hřišti. Dukla se snaží zaběhnuté zvyklosti změnit pomocí nového videoseriálu Pohledy z Julisky a nechat své příznivce nahlédnout pod pokličku běžného fungování kabiny mimo zápasy.

Zkušený ligový harcovník Jakub Podaný v jeho rámci odložil kopačky a vzal na sebe dvojroli kameraman-moderátor celého pořadu. "Můj nápad to nebyl. Popud přišel z našeho PR oddělení s tím, že už předtím jsem se v některých videích Dukly angažoval. Napadlo nás, že by bylo fajn ukázat fanouškům, jak vypadá běžný koloběh dne v kabině. Teď po výhře je to samozřejmě celé příjemnější," dodává Podaný.

V dvouminutovém videoklipu se protočí hned několik hráčů Dukly. Například ze Sparty hostující Mario Holek, "duklácký Beckham" Dominik Preisler, který Podanému odpovídá pouze za pomoci kartiček, nebo gólmanská jednička Filip Rada. Posledním respondentem je dukelský kustod Jan Švestka, jež je po Julisce znám díky přezdívce "brácha Sergia Ramose" a vytetované pračce.

Na dotaz, kdy se můžou příznivci "Žlutého baletu" těšit na další pokračování odpovídá Podaný rozvážně: "Zatím žádnou předem danou periodizaci nemáme. Bude to spíš takový občasník. Každopádně se mi celý koncept líbí. Snad vyjde druhý díl co nejdřive. Časem snad budou stejně nadšení i spoluhráči a přidáme i další věci," uzavírá.