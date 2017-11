Je to skvělý! Jsme tam, kde chceme být, těší kata Sparty Sladkého

V kariéře ho brzdí respirační problémy, po prasklé plíci bojuje s handicapem. Proti Spartě to ale Martin Sladký (25) udýchal od první minuty do poslední a navrch soupeře skolil dorážkou po rohovém kopu. Pro popsání euforie těžko hledal slova. „Přáli jsme si to a jsme přesně tam, kde chceme být,“ prohlásil nadšeně olomoucký pravý bek.

Jak vám je po těle a na duši?

„Je to krásný pocit, ani to nejde moc popsat. Je to prostě skvělý… Jedeme dál a teď se pokusíme vyhrát i v Liberci. Tam to bude stejně těžké jako se Spartou.“

Cítíte, že jste vyhráli zaslouženě?

„Je fakt, že jsme mohli přidat druhý nebo i třetí gól a uklidnilo by se to úplně. Oni pak měli nějaké závary, ale skončilo to 1:0 pro nás a není co řešit. Je super, že jsme v tabulce nahoře.“

Věděli jste, že Sigma naposledy porazila Spartu před devatenácti lety?

„Vůbec jsem to nevěděl. To už je dávno, nás se to ani moc netýká. (úsměv) Tohle jsme neřešili.“

Byl to pro vás vrchol podzimu?

„Na jednu stranu je to Sparta. Na druhou jsou i za tento zápas tři body jako za každý jiný. Myslím, že Sparta není zvyklá, aby ji někdo presoval celých devadesát minut. My jsme to zkusili a vyšlo to. Jen škoda, že Šimon (Falta) neproměnil svou šanci v první půli, když šel sám na bránu.“

Jak jste to tam v 56. minutě dotlačil vy?

„Po rohu se to tam nějak odráželo a já jsem doufal, že by se to mohlo odrazit ke mně. Soustředil jsem se jen na to, abych prostřelil a naštěstí to vyšlo. Paráda! Jinak jsem se nedostal dopředu tak jako jindy. Ale zvládli jsme to, spolu s Bohemkou patříme asi k nejběhavějším týmům v lize. Jsme dobře fyzicky připraveni a snažíme se to prokazovat každé utkání.“

Co říkáte na návštěvu přes jedenáct tisíc lidí?

„Fanoušky musíme pochválit, ale byli bychom samozřejmě rádi, kdyby v takovém počtu chodili častěji.“

Jak na vás působila Sparta?

„Oni tu kvalitu samozřejmě mají. Na tom nic nemění to, že nedělají tolik bodů a že se jim nedaří týmově. Individuálně jsou ohromně kvalitní. Navíc s příchodem Tomáše Rosického hru výrazně zlepšili. Pro nás je jen dobře, že nás pak podržel Buchtič (brankář Miloš Buchta), udrželi jsme nulu a domácí neporazitelnost.“