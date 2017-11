461 dní bez gólu! Už jsem zapomněl, jak se radovat, oddechl si Poznar

Přes rok a čtvrt čekal na ligovou branku. Útočníkovi Tomáši Poznarovi z ostravského Baníku už se slovo gól pomalu začínalo měnit na Godot. Symbol marného čekání. Nakonec černou sérii přece jenom utnul. V 15. kole HET ligy vyrovnával proti Karviné (2:1). A úlevu neskrýval. „Ježíši marjá! Jste to neslyšel? Úleva to byla hodně velká, hodně velká. Ani jsem nevěděl, jak se mám radovat, už jsem to zapomněl.“

Devětadvacetiletý fotbalista se v lize naposledy trefil ještě ve zlínském dresu 20. srpna 2016 proti Plzni (2:0). Do stejného klubu pak přestoupil. Ale gólu se v Plzni nedočkal. Osmnáct zápasů a nic. V létě odešel na hostování do Baníku. Aby znovu našel střelecký apetit. A přišlo dalších 12 duelů bez branky. Poznar vypadl ze základu, posledních šest zápasů střídal na pár minut.

<p dir="ltr"><span>Ostravský Baník vstupoval do utkání proti Karviné pouze s jednou výhrou na svém kontě, Karviná se naopak trápí venku hlavně střelecky, kdy hostující tým vstřelil na hřištích soupeřů pouze 3 góly a tak se favorit slezského derby odhadoval hodně složitě.</span></p>

Proti Karviné jej trenér Radim Kučera do základní sestavy Baníku vrátil. Z hrotu jej přesunul do zálohy. „Trénoval jsem tak, abych byl připravený do zápasu na každé pozici,“ líčil Poznar. „Milan (Baroš) odvádí dobré výkony na hrotu, pro mě osobně i do kabiny je obrovská ikona. Já jej beru jako konkurenta, ale i jako přítele a fandím mu, aby dával góly a my vyhrávali.“

Roli měl jasnou, podporovat útok z druhé vlny. „Trenér zvolil rozestavení 4-1-4-1 a já jsem tam byl od toho, abych pomáhal a Baryho doplňoval. Myslím, že to vůbec nebylo špatné. Střed nám fungoval, i Hlína (Hlinka) odvedl velkou práci. Karvinou jsme ve středu přehrávali, jen na chvíli jsme vypadli z role a málem na to doplatili.“

Už v 7. minutě se Poznar dostal do velké šance. Na Le Gianga šel sám. Karvinský gólman pohotově vyběhl až na hranici vápna a tutovku zlikvidoval. „Chtěl jsem si dát míč kolem brankáře, ale bylo to špatné rozhodnutí,“ věděl Poznar. „Měl jsem to řešit jednodušeji a zkusit jej propálit hned. Bohužel. Když útočník není v pohodě, má to řešit jednoduše a já jsem si chtěl hrát na velkého fotbalistu. A zase to nevyšlo... Naštěstí jsme to i tak otočili.“

Gólu se dočkal v 64. minutě. Po centru Bredy, na který hlavou nedosáhnul Baroš, uklidil míč levou nohou do sítě. „Odměna za trpělivost a že jsem to nevzdal, makal jsem a čekal na šanci, která přišla,“ oddechl si Poznar. „Jsem rád, hrozně moc! Hlavně za to, že Baník konečně zase vyhrál. Vyrovnání bylo důležité, tým nakoplo zase zpátky. Chvíli byla deka, už tam byly i ohlasy z tribuny na trenéra (skandování Kučera ven), to není nikdy příjemné.“

Poznar věří a doufá, že mu prolomení střelecké smůlu psychicky pomůže. I kapitán Milan Baroš mluvil o tom, že vytáhlý útočník dokáže na trénincích míče uklízet do sítě suverénně. „To víte, dáte gól po dlouhé době, hned vás to nakopne a máte plno síly,“ těšilo Poznara. „Možná jsem to i přepálil a začal mě tahat sval. Ale jo, gól pomůže. Věřím, že mě to může nakopnout k lepším výkonům a Baník z toho může profitovat.“