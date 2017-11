Krmenčík prodloužil smlouvu v Plzni. Byla to naše priorita, řekl Šádek

Na další čtyři roky si suverénní lídr ligy pojistil svého nejlepšího střelce. Michael Krmenčík, autor devíti branek v aktuálním ročníku, svázal svou budoucnost s Viktorií Plzeň až do roku 2021.

Čtyřiadvacetiletý Krmenčík, který s Plzní oslavil dva mistrovské tituly, byl objektem zájmu hned několika týmů. V létě se jej pokusila nalákat Slavia, v poslední době se mluvilo o zájmu chorvatského Dinama Záhřeb či druholigových anglických celků, Wolverhamptonu a Aston Villy. Průběžně nejlepší střelec ligy ale zvolil setrvání doma.

„Michael patří momentálně k nejlepším českým útočníkům. Dokázal se prosadit nejen ve viktoriánském, ale i v reprezentačním dresu, což potvrzuje jeho kvality. Jsme velmi rádi, že svoji budoucnost spojuje nadále s naším dresem. Jeho setrvání v Plzni pro nás bylo prioritou," okomentoval pro klubový web generální manažer Adolf Šádek.

"O Michaela je zájem v zahraničí, protože v české lize neexistuje klub, který by ho dokázal získat. Nakonec Viktoria je na prvním místě a v tuto chvíli nemá smysl, aby Michael odcházel do klubu, který se Plzni dívá na záda," prohlásil hráčův agent Dalibor Lacina. "Pokud se někdy bude řešit Michaelova budoucnost směrem k transferu z Plzně, bude to jedině v souvislosti se zahraničním celkem," dodal.

Krmenčík momentálně laboruje se zraněním, oba zbývající zápasy před zimní pauzou by ale rád stihl. Rodák z Kraslic dohromady v první lize zasáhl do 84 zápasů a zaznamenal 30 branek a 12 asistencí. Krmenčík také hostoval z Plzně v pražské Dukle a Ostravě.