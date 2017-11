Videorozhodčí začne naostro v neděli na Spartě! Pomůže mu 11 kamer

Videorozhodčí juniorského derby mezi Spartou a Slavií Roman Hrubeš vysvětluje novinářům, jak fungovala novinka zaváděná do českého fotbalu • Jaroslav Legner / Sport

Desítky milionů korun. Na tolik přijde český fotbal zavedení videa do rozhodování ligových zápasů. • LFA

"Pro další posílení důvěryhodnosti profesionálního fotbalu je to strašně důležité. Jak to na začátku vypadalo po technické stránce strašně složité, skoro neřešitelné, tak se to nakonec podařilo zrealizovat," řekl dnes na tiskové konferenci předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

LFA, která řídí profesionální soutěže, se k projektu videorozhodčího přihlásila vloni. V jarní části minulé sezony se video v první lize testovalo v offline režimu ve 24 utkáních a letos na podzim se technologie zkoušela už v ostrém online režimu v devíti zápasech juniorské ligy.

Video už využívají v některých evropských ligách, například v italské Serii A nebo německé bundeslize.

Hlavní sudí zápasu bude ve spojení s videorozhodčím a jeho asistentem, kteří budou sedět v přenosovém voze televizní stanice O2 TV Sport. Ta utkání odvysílá. Zápas bude snímat jedenáct kamer, které budou mít videorozhodčí s asistentem k dispozici tak, aby v případě nutnosti prozkoumali dostupné záběry. Ligovou premiéru v roli videorozhodčího na Letné obstará hlavní školitel projektu Roman Hrubeš.

"V některých soutěžích už videorozhodčí funguje a jsou s tím spojená nejen pozitiva, ale někde to provázejí určité porodní bolesti. Možná by se k tomu trošku hodilo rčení: dobrý sluha, zlý pán. Hodně to pomůže fotbalu, ale nemůžeme od zapojení videorozhodčího čekat zázraky," uvedl Svoboda.

"Nemůžeme čekat, že najednou nebude docházet k chybám rozhodčích. Primárním cílem je odstranit zjevné a fatální omyly, které mají fatální dopad na výsledky utkání," dodal Svoboda.