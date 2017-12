Opomíjení kamarádi hvězdami. Čivič a Plavšič oživili hru a táhli Spartu k výhře

Fanoušci Sparty poslali svého trenéra zpět do Itálie • Michal Beránek (Sport)

Ligový podzim byl pro tyhle dva kamarády z Balkánu pořádně krušný. Přišli do Sparty jako velcí talenti, oba si získali přízeň sparťanských fanoušků… A pak oba ze sestavy vypadli a museli vzít zavděk maximálně juniorkou. Záložník Srdjan Plavšič a obránce Eldar Čivič se do základní jedenáctky vrátili až na poslední podzimní kolo proti Mladé Boleslavi (3:0). Šanci chytili za pačesy, oba patřili k nejlepším na hřišti.

Ještě v týdnu si Plavšič s Čivičem zahráli proti mladíkům z Liverpoolu a PSV na anglickém Premier League International Cupu, v neděli pak naskočili do rozjetého (ač na podzim už dojíždějícího) vlaku jménem HET liga.

Plně uzdravenému Plavšičovi pomohl do sestavy i gól, kterým v úterý sestřelil juniorku Liverpoolu, Čiviče nominovaly do základu nejen dobré výkony, ale i zdravotní komplikace přímého konkurenta o post Costy. „Nečekal jsem, že mi ještě zavolají, abych hrál tenhle víkend,“ přiznal později mladý bek.

Za nabídnutou šanci se oba odvděčili skvělým výkonem, spolu s vrchním nahrávačem Sparty Bogdanem Vatajelem patřili k nejlepším na hřišti.

Čivič se dostal do statistik už ve 12. minutě, jeho centr, kterým původně hledal Kadlece či Šurala, se s pomocí tyče a gólmana Jedličky dostal za čáru. Bosenský bek, i na základě potvrzení videorozhodčího, nečekanou trefou otevřel skóre. „Chtěl jsem dát centr do prostoru, že tam bude Venca (Kadlec) nebo Šury (Josef Šural), a nakonec to dopadlo takhle,“ usmíval se.

V posledním letošním zápase HET ligy porazila Sparta Mladou Boleslav 3:0 a přezimuje na páté příčce dva body za Libercem a čtyři za dvojicí Slavia–Olomouc. V utkání byl poprvé v nejvyšší české soutěži nasazen videorozhodčí a byl v akci hned při prvním gólu. Hlavní sudí Karel Hrubeš branku uznal po konzultaci se svým jmenovcem Romanem.

Čivič kromě kvalitního výkonu dopředu hrál jistě i v obraně. Potvrdil i to, jakým je brouskem, ve 22. minutě si vysloužil žlutou kartu. Na rozdíl od svého posledního ligového představení v Liberci ale naštěstí pro něj a pro Spartu druhou nepřidal.

Výborně se uvedl také jeho kamarád Srdjan Plavšič. Mladá letní posila z Crvene Zvezdy Bělehrad navlékla sparťanský dres prvního týmu poprvé od září, z velké části kvůli zdravotním problémům. Když zrovna byl Plavšič zdravý a dostal se alespoň na lavičku (proti Jihlavě či Zlínu), trenér Stramaccioni ho na hřiště neposlal.

Po dobrém výkonu se sparťanskou jednadvacítkou v Anglii korunovaném trefou do sítě juniorky Liverpoolu se mladý Srb přece jen dočkal i další šance v prvním týmu.

Proti Boleslavi ho bylo plné hřiště. I když svou jedinou gólovou šanci (střelu z úhlu na začátku druhé půle) nevyužil, pochvalu za výkon si jistě zasloužil.

Plavšič celých 90 minut létal za každým míčem a bránící hráče Boleslavi neustále otravoval. V 70. minutě jich několik šikovně nechal za sebou a pelášil směrem k Jedličkově bráně, v závěru akce ale zkazil centr.

Několikrát museli hosté Plavšiče zastavit až faulem. Tím zaváněla i situace v 87. minutě, kdy se srbský šikula ocitl na zemi po souboji ve vápně. Rozhodčí Karel Hrubeš penaltu neodpískal, správnost jeho verdiktu potvrdil i jeho jmenovec Roman, videorozhodčí nedělního utkání.

Podzimem se Plavšič protrápil, slova hlavního trenéra Andrey Stramaccioniho ale potvrzují, že by ho na jaře mohly čekat radostnější chvilky.

„Plavšiče jsem do Sparty velmi chtěl, ale kvůli zraněním a přetlaku na lavičce nedostal mnoho prostoru. On je jeden z hráčů, kterým by mělo prospět zimní zúžení kádru,“ prohlásil sparťanský kouč na pozápasové tiskové konferenci.

Plavšič i jeho bosenský kolega Čivič si svým nedělním výkonem jistě řekli o to, aby na jaře hráli v áčku Sparty podstatně důležitější roli.

