Boj o evropské jaro! Co potřebují Plzeň, Slavia a Zlín k postupu?

Plzeň dnes postoupí do jarní fáze Evropské ligy, pokud porazí Bukurešť, a zároveň izraelská Beer Ševa prohraje se švýcarským Luganem (domácí hrají na cizím stadionu v Lucernu). V tu chvíli by měla na druhém místě o pět bodů víc než Beer Ševa a zároveň o tři více než Lugano. S ním však má lepší vzájemné zápasy (2:3, 4:1). V závěrečném zápase skupiny G by jela do Izraele bez tlaku na výsledek.