Vrba slavil postup Plzně kotoulem. Technika se vytříbila, smál se kouč

Tohle předvádí jen ve výjimečných chvílích. Trenér Pavel Vrba po postupu Plzně ze základní skupiny Evropské ligy znovu ukázal své gymnastické umění. Kotel za bránou při oslavách výhry 2:0 s FCSB vyvolával jméno úspěšného kouče tak dlouho, až fanouškům přišel poděkovat i on. A na oslavu velkého úspěchu vyšvihl kotrmelec vzad. „Bylo to jednoduché,“ usmíval se úspěšný kouč, který po téměř čtyřech letech Viktorii znovu přenesl přes evropský podzim.

S Vrbou se do Plzně naplno vrací velké úspěchy. Tým jede ligou bez ztráty bodu a s předstihem si zajistil postup do play off Evropské ligy. Jarní fázi evropských pohárů hrála Viktora naposledy na jaře 2014, kdy pod Dušanem Uhrinem přešla přes Šachtar Doněck, následně ale vypadla s Lyonem.

Do druhé fáze Evropské ligy se Plzeň tehdy dostala poté, co na podzim obsadila ve skupině Ligy mistrů třetí příčku. Závěrečná výhra 2:1 s CSKA Moskva byla navíc posledním utkáním první Vrbovy éry, než odešel k národnímu týmu.

„Všechny postupy byly strašně těžké, většinou se nám to povedlo až v posledních zápasech. S CSKA Moskva jsme vyhráli 2:1, proti Atlétiku (1:0) šlo také o úžasný zápas, to samé proti AC Milán (2:2),“ lovil Vrba v paměti klíčové bitvy své první éry v Plzni.

Vrba při výjimečných úspěších slaví výhry s plzeňskými fanoušky vítěznými kotrmelci vzad. Na gymnastický prvek došlo i po čtvrteční výhře s FCSB. Hráči při děkovačce obcházeli stadion, poslední zastávka byla za bránou, kde fandí domácí kotel.

Ten vyvolával jméno Pavla Vrby tak dlouho, až se k hráčům přidal i zkušený kouč. Vrba s úsměvem sundal sako, předal ho kapitánovi Hubníkovi a sám padl na trávník. Poté udělal kotrmelec vzad, vítězně zaťal pěst a zatleskal fanouškům.

„Osobně jsem ho nehecoval. On je takový šoumen, že pro diváky udělá cokoliv,“ smál se po utkání Milan Petržela. „Technika se vytříbila, nějaké kilo se shodilo, takže to bylo jednodušší,“ zhodnotil Vrba své vystoupení před fanoušky.

Poté už s vážnější tváří komentoval plzeňskou cestu skupinou, ve které si letos s jednozápasovým předstihem zajistila postup do další jarní fáze. „Už domácí zápas s Luganem (4:1) byl hodně ofenzivní, zajímavý pro diváky, dves jsme prvních šedesát minut hráli skvělý fotbal, jen nám chyběla přesnost ve finální fázi. Jsem spokojený, zvlášť když jsme hráli s mužstven, které j v Evropě nadprůměrné. Hodně si toho cením,“ pravil spokojený Vrba.

Plzeň tak splnila další velký úkol, lépe se prezentovat ve fotbalové Evropě. „Před začátkem sezony jsme říkali, že našim cílem je postoupit do skupiny, co bude dál, je nadstavba, to stále platí. V Plzni se nám daří hrát o nejvyšší příčky, to je realita a nic jiného ode mě nemůžete slyšet, než že v tom budeme pokračovat,“ dodal Vrba.

