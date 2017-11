Hořava: Doma hrajeme dobře pořád. Rumuni si mysleli, že to půjde snadno

Na začátku sezony musel tvrdě bojovat o to, aby Pavla Vrbu přesvědčil o svých kvalitách. Od konce září se ale Tomáš Hořava natrvalo vrátil do základní sestavy Viktorie Plzeň a teď předvádí možná nejlepší fotbal kariéry. Dostal se do skvělé formy a s Patrikem Hrošovským vládne středu hřiště. Jeho střela předcházela i druhé trefě proti FCSB, když balon otřel o Kopicovu hlavu a Plzeň stvrdila svou postupovou výhru v poměru 2:0.

Jak se rodila výhra nad FCSB?

„Vstoupili jsme do zápasu dobře, v prvním poločase byli lepší, měli spousty příležitostí. Nevycházela nám finální nahrávka, párkrát chyběly centimetry, abychom tam gól dotlačili. Na druhou stranu jsme asi dvakrát pustili do šance Bukurešť. Druhý poločas už si soupeř uvědomil, že to tak lehké v Plzni mít nebude a víc zapnul. Ale rozdíl byl v tom, že jsme šance proměnili, párkrát nás podržel Aleš (gólman Hruška) a dotáhli jsme to do vítězného konce.“

Nebyli jste nervózní, že gól dlouho nepřicházel?

„Je to tak, vždycky se to může vymstít. Na hřišti jsme se cítili dobře a věřili, že i přes neproměněné šance můžeme zápas dotáhnout do vítězného konce.“

Byl to nejlepší výkon Plzně v evropských pohárech v této sezoně?

„Doma hrajeme dobře pořád, ať s Luganem nebo Beer Ševou. Ale teď to možná bylo ještě o kousek výš.“

Bylo znát, že Rumuni šetřili klíčové hráče?

„Cítil jsem, že určitě chtějí uspět, ale předtím nás dvakrát porazili a jednou jsme remizovali. Možná si mysleli, že to půjde snadno. První poločas trošku nestíhali, pak zapnuli na plné obrátky.“

Jak vy osobně prožíváte podzim, kdy jste nejdřív bojoval o sestavu a teď patříte ke klíčovým hráčům?

„Musel jsem si na svou šanci počkat, snažil jsem se pořád zůstat pozitivní. Jsem rád, že šance přišla, držím se v sestavě a na hřišti jsme všichni úspěšní. Daří se nám v lize i teď v Evropě.“

Je pro vás Patrik Hrošovský ideálním parťákem do středu zálohy?

„Myslím, že ano. Páťa hraje celý podzim velice dobře, je silný na míči. O to je to snadnější.“