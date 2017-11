Plzeň táhne tvrdé jádro. Dokazují, že jim kariéra nekončí, řekl Vrba

Milan Petržela slaví gól do sítě FCSB • Reuters

Jakub Řezníček se navzdory snaze gólu do sítě FCSB nedočkal • Barbora Reichová / Sport

Být na střídačce někdo jiný než Pavel Vrba, možná už by ani jeden z nich neoblékal plzeňský dres. Jenže Vrba „tvrdému jádru“, které ve Viktorii zažilo většinu úspěchů, bezmezně věří. A v probíhající sezoně se mu to náramně vyplácí. Jestliže navrátilec Daniel Kolář rozhodl klíčové duely se Spartou a Slavií v domácí soutěži, čtvrteční gól Milana Petržely proti FCSB (2:0) výrazně pomohl k tomu, že Plzeň poprvé od podzimu 2013 postupuje do jarní fáze Evropské ligy.