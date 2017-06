Ronaldova SHOW! Zpíval o Zlatém míči, jeho syn předvedl superkličku

Po závěrečném hvizdu pumpoval rukama a padl na trávník. Byl šťastný. Cristiano Ronaldo po obhajobě Ligy mistrů s Realem Madrid hodně toužil a přání se mu splnilo. Juventusu dal dva góly, byl zvolen mužem finále a mohl slavit. Portugalec se do toho pustil naplno. V ráži byl i o den později na domácím stadionu Santiago Bernabéu, kde Real slavil se svými fanoušky. A značnou pozornost na sebe dokázal strhnout také jeho syn Cristiano junior.

Real Madrid vybudoval na zaplněném Santiago Bernabéu velké podium uprostřed hřiště, na které hráči postupně přicházeli. Není překvapením, že největší aplaus si užili miláčci fanoušků Sergio Ramos, Marcelo a Cristiano Ronaldo. Právě tato trojice šla na konec.

Ronaldo si celou akci náležitě užíval. Aby ne, byl to zase on, kdo se stal hrdinou finále proti Juventusu. A tak nemohla chybět jeho tradiční oslava a velké úsměvy. Chvíli poté už to pro změnu rozjížděl s mikrofonem.

Jako první k fanouškům promluvil Sergio Ramos, pak předal „žezlo“ trenérovi Zinedinu Zidanovi a po něm už následoval Ronaldo. „Jedna, dva, tři, SIIIIIIIIII!“ zařval Portugalec a dostal fanoušky do varu. Nezůstalo ale u toho.

Vtipné bylo, když Ronaldo rozjel pokřik, kterým ho příznivci Realu oceňují. „Cristiano, Ballon d´Or (Zlatý míč), Cristiano, Ballon d´Or,“ křičel vysmátý Ronaldo a kromě fanoušků se přidali i jeho spoluhráči.

VIDEO | Oslavy Realu Madrid na Santiago Bernabéu

Podle mnohých už nyní skutečně není pochyb o tom, že Zlatý míč za rok 2017 získá právě Ronaldo. Přestože je teprve červen. Jak je ostatně známo, Portugalec po tomto ocenění vždy touží. A nyní tomu evidentně není jinak.

Na oslavách Realu zaujal ale také jeho syn Cristiano junior. Ten ukázal, že po slavném otci zdědil talentu až až. Když si na Bernabéu kopal s potomky Marcela a Luky Modriče, kraloval. Hlavně jedna akce byla skutečná parádní.

Malý Ronaldo si nedělal nic z toho, že měl proti sobě dva soupeře. Parádní kličkou prošel mezi nimi a zakončil k tyči. Fanoušci bouřili. Ronaldův syn teď určitě bude dělat všechno pro to, aby jednou dával góly i v opravdových zápasech. Jako jeho táta.

VIDEO | Ronaldo junior zaujal parádní kličkou