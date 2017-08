Náhrada za Deliho? Slavia zřejmě vsadí na Ngadeua, za Frydrycha není bek

ONLINE 20:45 | Zápas desetiletí. Pardon, dvojzápas desetiletí. Na podzim 2007 proklouzla Slavia poprvé a naposledy mezi elitu Evropy, dnes večer v dusné Nikósii rozjede svou druhou šanci. Jenže do prvního zápasu play off Ligy mistrů proti APOELu jde citelně oslabená. Nemá velkou osobnost týmu, stopera Simona Deliho. „Bohužel,“ posteskl si kouč Jaroslav Šilhavý nad palčivou ztrátou.

Svalové zranění je ale v tomhle případě zrádné, nečitelné. A kouč Jaroslav Šilhavý za něj tím pádem musí vymýšlet záskok. Za oporu, která v sestavě Slavie chyběla od začátku sezony 2015/2016 jen devětkrát a vydobyla si pověst nejlepšího obránce v lize s herním projevem dlouhonohé elegantní gazely.

„Je tam několik variant,“ poznamenal stručně Šilhavý. To „několik“ v praxi znamená nanejvýš dvě. Tedy dvě opravdu přijatelné.

720p 360p REKLAMA Slávisté trénovali na Kypru. Na APOEL dopsali čerstvou posilu Stocha • VIDEO iSport TV

První variantou je řízný univerzál Michael Ngadeu, který do Slavie dorazil z Rumunska jako stoper, ale postupně začal odevzdávat kvalitní výkony na pozici defenzivního štítu. V tom případě by se do záložní řady místo něho postavil Tomáš Souček.

Druhou možností je Michal Frydrych. Tím by však vznikla díra na kraji obrany, kde Šilhavý nemá moc na výběr. Per-Egil Flo a Dušan Švento toho zatím moc nenahráli a na soupisku pro zápas byl dopsán Miroslav Stoch na úkor ukrajinského beka Eduarda Sobola.

Pravděpodobné alternativy za Simona Deliho Michael Ngadeu Michal Frydrych Zápasy ve Slavii na stoperu: 6 Zápasy ve Slavii na stoperu: 12 Bilance: 3 výhry, 1 remíza, 2 prohry Bilance: 7 výher, 2 remízy, 3 prohry Herním projevem podobně naladěný jako Simon Deli, sestava by se ale musela měnit i na defenzivní záloze. Výborný hlavičkář, na druhou stranu kdyby měl hrát vedle Jakuba Jugase, chyběl by Slavii odzadu nadstandardní rozehrávač.

Původní zpravodajství z Nikósie a další zajímavosti před zápasem Slavie s APOELem najdete v úterním vydání deníku Sport. Elektronickou verzi si můžete přečíst ZDE >>>