Český šampion už letos do Ligy mistrů? Naděje drží AS Řím a Besiktas

Český fotbal stále živí naději, že by nový tuzemský šampion proskočil přímo do základní skupiny Ligy mistrů pro sezonu 2017/2018. Co musí být splněno? Vítězové Ligy mistrů i Evropské ligy musejí ve své domácí soutěži skončit na příčce, která garantuje účast v základní skupině Champions League. Pak by se jedno místo v milionářské soutěži uvolnilo i pro českého mistra z probíhající sezony. Zmapujme si, jaká je aktuální situace.

Jak si vedou účastníci Evropské ligy

Začněme v Evropské lize, kde se nabízí jen pár týmů, které jsou schopny z českého pohledu nutné podmínky naplnit. Komu by měli Češi držet palce, aby druhou evropskou soutěž vyhrál? Z šestnácti osmifinalistů se aktuálně na potřebném místě v lize drží jen dva z nich – AS Řím a Besiktas Istanbul.

Reálnou šanci zajistit si ve vlastní soutěži přímý postup do Ligy mistrů mají pak už jen Anderlecht, Manchester United a Ajax Amsterdam.

AS Řím, který se v osmifinále Evropské ligy poměří s Lyonem, trůní v italské Serii A na stříbrné příčce. Dotírá na něj Neapol s pětibodovým mankem, další pronásledovatelé ztrácejí minimálně osm bodů. Besiktas, jenž nyní čeká Olympiakos, má tureckou ligu rozehranou na titul, vede před druhým Basaksehirem s jednobodovým náskokem, ale má zápas k dobru.

Anderlecht bojuje v belgické lize o mistrovský pohár s Bruggami, do konce její základní části chybějí dvě kola. Nejlepších šest celků se pak oddělí a bude hrát o titul. Mimochodem mimo tuhle elitní šestici momentálně stojí Gent a Genk, další dva osmifinalisté Evropské ligy.

Manchester United se snaží proniknout do první trojice v Premier League, dělí ho od ní jen dva body, ale konkurenci má extrémní. Ajax nahání vedoucí Feyenoord, mezi nimi je pětibodová díra.

Další osmifinalisté Evropské ligy mají v domácí lize na přímý postup do Ligy mistrů buď velkou ztrátu, nebo jejich země ani takovou výsadou nedisponuje.

Jak si vedou účastníci Ligy mistrů

V Lize mistrů má drtivá většina týmů, které zůstaly ve hře, v domácích soutěžích zaděláno na přímý postup do ní. Podle sázkových kanceláří největší aspiranti na triumf v letošním ročníku nejprestižnější evropské soutěže Bayern Mnichov a Real Madrid za ním v poklidu míří.

Jsou tu však i jistá rizika, například v podobě Atlétika Madrid. Nebylo by zase až takovým překvapením, kdyby soubor trenéra Diega Simeoneho Ligu mistrů ovládl, jenže ve španělské La Lize momentálně ztrácí po víkendu už sedm bodů na třetí pozici.

Nulovou naději na postup z Premier League má Leicester. Stále ještě úřadující angličtí šampioni stojí ale před úplně jinými prioritami, než je boj o titul v Lize mistrů, musejí se koncentrovat především na lítou řežbu o udržení v lize.

Ve Francii svádí Paris Saint -Germain a Monaco vyrovnanou přetahovanou s Nice o dvě místa v Champions League, o přímý postup urputně zápolí v bundeslize Dortmund.

Do definitivního rozuzlení zbývá ještě hodně času, naděje Česka na přímý průnik mistra do Ligy mistrů se budou s každým dalším týdnem vyvíjet. Především v Evropské lize mohou rychle klesat.