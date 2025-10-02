Valenta: Kotník mám jako tenisák. Proč hned po zápase kontroloval telefon?
Ve čtvrtek večer odehrál skvělý zápas. Už na začátku pomohl do tutové šance Matěji Vydrovi, stejnému hráči dobře přihrával v soupeřově vápně před druhou plzeňskou brankou. Matěj Valenta (25) dostal po delší době šanci od začátku ve velkém utkání, doma v Evropské lize proti Malmö (3:0) patřil k nejlepším hráčům Viktorie. „Tenhle zápas mi pomůže,“ říká kreativní záložník, který hned po zápase s napětím kontroloval telefon. Každou chvílí čekal narození potomka…
Jak slavíte vysokou výhru nad Malmö?
„Jsem rád, že jsme to i za nový realizační tým a za kluky na hřišti zvládli. Tuhle vzpruhu jsme potřebovali. Zápas jsem si dost užil, až do toho střídání. Ale snad to bude dobrý.“
Podílel jste se na druhé brance. Pomůže vám to do dalších zápasů, abyste víc nastupoval?'
„Změna trenéra, když nenastupujete, vám dodá sebevědomí. Nic proti trenérovi Koubkovi, teď mluvím v globálu. Najednou cítíte větší šanci, měl jsem motivaci se Bakymu (trenérovi Bakošovi) ukázat. Jenom dobře, že jsem to trošku chytil za pačesy. Kotník ale vypadá jako tenisák, uvidíme po vyšetření.“
Vnímal jste, že je potřeba se dostat z herní krize?
„Očekáváme v nejbližších hodinách miminko, přiznám se, že jsem úplně nepřemýšlel o fotbale. Koukal jsem teď po utkání v šatně na telefon a zatím dobrý. Zařídil jsem si, že by doktor jel kdyžtak s manželkou. Pro mě byl teď první zápas, po něm hned jedu za rodinou.“
Jak důležitý je pro vás kapitán Matěj Vydra?
„Vnímám ho jako obrovského hráče, je tady v Česku až nedoceněný. Co nám přináší energie, k tomu jeho hernost a zkušenosti, je pro nás nepostradatelný. Vydrus je skvělý, že nebude hrát v neděli (kvůli trestu) nás mrzí. Je parádní i po lidské stránce.“
Patří do národního týmu?
„Vždycky si ho dokážu představit v reprezentaci. Ale je to spíš otázka na něj, na jeho zdravotní stav a jak se bude cítit. Už jsou ty pokřiky fanoušků (Vydra do repre) trošku moc.“ (úsměv)
Jste rád, že se vám dařilo zapojovat do gólových akcí?
„Udělalo mi radost, že jsem tam Vydruse našel samotného (první velká šance na začátku utkání), škoda, že to nedal. Co jsem zatím prožil v Plzni, bylo takové nahoru, dolů, hlavně skrz zranění. Tohle mi snad pomůže kvůli sebevědomí.“
Vyhovíte si uprostřed hřiště s Lukášem Červem?
„Známe se už z Liberce, hráli spolu i v jednadvacítce. Tohle je bez problémů, vím, co od něj čekat.“
