Sadílek po Rovers: Jsem pořád tady. Hecování s bráchou před derby? Nevhodné
Byl to jeho zápas, o tom žádná. Přitom v poslední době paběrkuje, do základní sestavy se nedostává. Proti Shamrock Rovers však Lukáš Sadílek zaválel, k výhře Sparty přispěl brankou, asistencí a také velkým výkonem. „Ukázal jsem, že jsem pořád tady,“ netajil v mixzóně po utkání Konferenční ligy.
Jak vlastně nesete vaši situaci?
„Je to prostě fotbal, jednou jsme nahoře, pak dole. Momentálně nejsem hráč základní sestavy. Kdo mě zná, ví, že jsem profesionál, prostě pracuju. Jsem rád, že jsme dostali příležitost, že jsme ten zápas zvládli a přidělali jsme trenérovi příjemné starosti s vybíráním sestavy.“
Čekal jste nasazení do základní jedenáctky? Motivovalo vás to?
„Byl jsem rád, že jsem po dlouhé době, teda kromě pohárového zápasu s Karlovými Vary, v sestavě. Nečekal jsem to, že na mě trenér ukáže a dá mi příležitost právě v Konferenční lize. Jsem rád, že i další hráče, kteří třeba delší dobu nehráli. Máme široký kádr.“
Jde o zadostiučinění?
„To ne, jsem jen rád, že na mě trenér ukázal.“
Šlo o jednoznačné utkání?
„Bylo to velice dobré z naší strany. Jen ve druhé půli jsme mohli ještě víc soupeře zatlačit.“
Nabudil vás výsledek před derby?
„Nebyl to jen tenhle výkon, ale už i ten na Baníku měl obrovské parametry. Jsem rád, že zápasy teď zvládáme, do reprepauzy máme ještě jeden. Pak můžeme mít klidnou přestávku a chvíli si odpočinout.“
Za Slavii hraje váš bratr Michal. Už jste se před derby hecovali?
„Ne, ne, jen před zápasem Ligy mistrů v Miláně, ať se mu daří a jestli už je v pořádku, jestli je připravený. Teď už ne, nemyslím, že by to bylo vhodné.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
