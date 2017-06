Sestava na Nory? Když naskočí Dočkal, zůstane Schick na lavičce

Celý den bylo včera v Oslu pod mrakem, pršelo. Ovšem když čeští hráči vpodvečer vyběhli na stadionu Ullevaal k předzápasovém tréninku, začaly vysvítat sluneční paprsky. Že by dobré znamení před důležitou kvalifikační bitvou s domácími Nory?

I na začátku poslední přípravné jednotky byla cítit uvolněná atmosféra. Když hráči v rámci rozcvičení obíhali kolečko okolo hřiště, trenér Karel Jarolím je musel upozorňovat. „Už se soustředíme,“ křikl reprezentační kouč.

Českému týmu jde o hodně. „Jsem relativně v klidu,“ odvětil Jarolím. Po podzimních domácích ztrátách dnes Češi potřebují v Norsku vyhrát, aby podpořili své postupové vyhlídky na mistrovství světa v Rusku. „Víme, o co jde. Potřebujeme tři body jako sůl, pokud si chceme udržet naději na druhé místo,“ věděl Jarolím. Druhou příčku, která osm týmů z devíti skupin posune do baráže, drží po polovině kvalifikace v „české“ tabulce Severní Irsko. Jarolímův soubor je o dva body zpět.

Předpokládaná sestava Česka: Vaclík - Kadeřábek, Sivok, Brabec, Gebre Selassie - Darida, Souček - Krejčí, Dočkal, Zmrhal - Krmenčík

V jaké sestavě na skandinávského soupeře vyrukuje? „Jasno úplně nemám. Nějaký malý otazníček tam je,“ přiznal včera zkušený trenér. Co nejvíc může řešit? Jestli nasadí mladou útočnou kometu Patrika Schicka. Spíš se zdá, že od začátku dostane příležitost plzeňský bijec Michael Krmenčík, který by svým důrazem mohl na tvrdé Nory platit. Krmenčík se navíc proti Norům trefil v podzimním utkání, v němž v reprezentaci debutoval.

Podhrotovou pozici by měl obsadit Bořek Dočkal, tím pádem by Schick začal na lavičce. Oproti přátelskému utkání v Belgii (1:2) se do základní jedenáctky vrátí stoper a kapitán Tomáš Sivok. Jinak by se v ní měli objevit všichni ostatní, co v pondělí proti „rudým ďáblům“ hráli od úvodu, tedy například i Tomáš Souček nebo Jaromír Zmrhal. Ostatně národní mužstvo se solidním výkonem v přátelském střetnutí proti jednomu z nejútočnějších týmů světa dobře naladilo.

V Norsku se český výběr nesetkal s velkým zájmem, na jeho tiskové konferenci nebyl ani jeden místní novinář. „Doufám, že by se o nás mohli zajímat po zápase,“ prohodil potutelně český trenér. Seveřané řeší hlavně sami sebe. Nový trenér Lars Lagerbäck tvoří nový tým, učí jej přímočařejší styl se dvěma útočníky. „Máme za sebou týden kvalitní přípravy, kluci se jeví ve velmi dobrém světle. Neustále se zlepšují a moc se na zápas těším,“ vzkázal Lagerbäck.

On sám Čechy potkal už v předešlé kvalifikaci o mistrovství Evropy ve Francii, to úspěšně šéfoval Islandu, který dovedl na šampionátu až do čtvrtfinále. „Neřekl bych, že je to nejslabší český tým, proti kterému stojím. Jen nemá tak klíčové hráče, jako byl Rosický. Je to ale stále velmi dobrý tým, velmi dobře organizovaný. Rozhodně to není slabý soupeř,“ dodal protřelý švédský stratég.

