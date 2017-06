Pokorný ve Francii uspěl, v repre chybí: Odjinud se tam asi dostává lépe

Lukáš Pokorný má za sebou první půlrok ve Francii. A úspěšný, třeba dodat. Pravidelně hrál, ke konci ročníku se dostal do sestavy kola, a co je hlavní, s Montpellierem udržel příslušnost k Ligue 1. Nominace do reprezentačního áčka se ale bývalému obránci Liberce zatím vyhýbá. Proč a jak se k tomu staví?

"Podle mně je francouzská liga tady v Česku trošku nedoceněná, Jaroslav Plašil je tam třeba hrozně dlouho a dokonce je v Bordeaux kapitánem, což málokdo cení," nechal se 23letý stoper slyšet v rozhovoru pro TV iSport.

Montpellier v lize skončil patnáctý se čtyřbodovým náskokem na přímý sestup. Pokorný se při své první zahraniční štaci zabydlel ke konci ročníku v základní sestavě, odehrál třináct zápasů a parťáka mu na stoperu dělal zkušený Brazilec Hilton, kapitán týmu.

"Je to dobrá liga, je strašně rychlá, možná jedna z nejrychlejších. Hraje tu hodně kluků z Afriky, kteří jí dodávají tu sílu a dynamiku," rozprávěl spokojený odchovanec Slovanu Liberec, se kterým v roce 2015 vyhrál domácí pohár.

Na výrazu jeho tváře ale bylo patrné, jak jej absence v národním týmu mrzí. "Asi se z jiných lig dostává do reprezentace líp, třeba z Německa. Pro mě je to ale dál velká výzva. Třeba se brzy začne vysílat v televizi na Sport 1 více zápasů a bude to lepší, třeba se pak i do té reprezentace dostanu," rozvinul svou myšlenku Pokorný, který v dospělém národním týmu odehrál zatím jediný poločas proti Arménii v přípravě, ve kterém dostal žlutou kartu.

V nominaci na poslední reprezentační sraz 186 centimetrů vysoký obránce doufal, ale nepřišla. Trenér Karel Jarolím pozval místo něj stopery Tomáše Sivoka, Jakuba Brabce, Marka Suchého a Tomáše Kalase.

"Měl jsem zprávy, že by to mohlo dopadnout, tak jsem čekal na tu první nominaci, pak i donominaci. S přítelkyní jsme si ani nic pro jistotu neplánovali, kdyby to náhodou vyšlo, ale bohužel se nezadařilo, to je život. Třeba až to někdy v budoucnu přijde, člověk si toho bude více vážit. Pořád to je prostě reprezentace a nic více pro mě není."

Reprezentace v posledním bloku odehrála sympatický přátelský zápas s Belgií (porážka 1:2), po které následovala méně vydařená remíza 1:1 v Norsku v rámci kvalifikace na světový šampionát 2018. Pokorný oba duely sledoval. "Koukal jsem na oba, hlavně na tu Belgii jsem byl velmi zvědavý a musím říci, že ten zápas se klukům povedl. Norsko bohužel nevyšlo tak, jak si asi všichni představovali, ale ještě to není konec a ještě se může stát spousta věcí," zakončil povídání Pokorný.