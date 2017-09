Hlídat Özila či Kroose? Pokusíme se je pokrýt, můžeme uspět, věří Suchý

Do kvalifikace MS vstupoval jako kapitán. Lídr obrany. Klíčový hráč. Už po dvou zápasech se však propadl mezi náhradníky. I proto, že mu individuálně nevyšlo první utkání s Německem (0:3). Dnes má obránce Marek Suchý velkou příležitost ukázat, že do základní sestavy národního týmu patří.

„Je to tak,“ potvrzuje. „Ale upřímně říkám, že je to poslední věc, na kterou myslím. Na prvním místě je situace, ve které jsme. Jde o to, abychom utkání zvládli jako tým.“

Zároveň si uvědomuje, že je to on, na koho bude česká defenziva dnes spoléhat. Ze čtveřice stoperů (plus Tomáš Kalas, David Hovorka, Michael Lüftner), které kouč Karel Jarolím nominoval, je nejzkušenější s ohledem na počet startů za reprezentaci a v evropských pohárech.

„Beru to. Mám nejvíc odehráno a této role se nezříkám. Rád bych to potvrdil a ukázal na hřišti. Všichni chceme potěšit sebe, trenéra i fanoušky,“ podotkl stoper švýcarské Basileje, kde tuto úlohu zvládá. Tam je oporou, kapitánem.

Otázkou je, pokud Suchý skutečně nastoupí od začátku, koho dát vedle něj? Ve dvou zápasech této kvalifi kace nastoupil zatím jen po boku Michala Kadlece a Tomáše Sivoka. Třeba s Kalasem si potykal jen v přípravě. S reprezentačními nováčky Hovorkou a Lüftnerem nikdy.

„S Kalim už jsem něco na hřišti odehrál, s ostatními ještě ne. Ale vím, jak to v reprezentaci chodí. Někdy je to tak, že se hraje jiným stylem, sehráváte se. Ale s tím do toho jdete, to je realita,“ neschovává se Suchý.

Více zdrojů se navíc shoduje, a kouč Jarolím to nepopřel, že Češi nastoupí v rozestavení se třemi stopery. Proslýchalo se, že by se na tuto pozici mohl posunout klasický krajní bek Filip Novák. Jiné zdroje zase hovoří jednoznačně o Kalasovi či Lüftnerovi... Motivace každopádně nebude chybět ani jednomu z nich. Do Edenu přijedou Němci, mistři světa.

Strážit hvězdy typu Mesuta Özila či Toniho Kroose je svátek. Každý se chce vytáhnout. „Pokusíme se je pokrýt,“ slíbil Suchý. „Napětí tam je a jsme odhodlaní něco dokázat. Věříme, že můžeme něco získat.“

