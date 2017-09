Fanoušci nestihli začátek s Němci. Kvůli bezpečnosti i technice v Edenu

Kdo by měl vyprodat fotbalový stadion, když ne úřadující světoví šampioni? V Edenu nakonec z 18 500 možných diváků přišlo 18 000, ale při výkopu kvalifikace Česka s Německem zbývalo hodně volných míst. Jak se to mohlo stát? Problém spočíval v tom, že mnoho příznivců kvůli zdlouhavému vpouštění na stadion čekalo u turniketů ještě dlouho po zahájení utkání. „Zcela jednoznačně by se nám to nemělo vstávat, omlouváme se“ řekl po utkání generální ředitel marketingové firmy STES Martin Malík.

Nejdražší lístky na nejatraktivnější celek kvalifikační skupiny stály téměř tři tisíce korun. Přes vysokou cenu vstupenek do Edenu na Německo dorazil téměř vyprodaný dům, který se snažil podporovat Jarolímův soubor.

Jenže řada fanoušků má z utkání rozporuplné pocity. Jak se blížil výkop utkání, místa se ne a ne zaplnit. Mužstva už nastoupila na trávník, hrály hymny. Stovky fanoušků ale stále chyběli na svých místech. Zdlouhavé kontroly a technické problémy totiž způsobily, že mnoho příznivců úvodní výkop nestihlo.

„Chtěl bych se omluvit všem, kteří na začátku utkání čekali na vstupech na stadion a nedostali se na utkání včas,“ prohlásil generální ředitel firmy STES Martin Malík. „Zcela jednoznačně by se nám to nemělo vstávat. Jde o souběh několika věcí. Především vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě, na základě požadavků UEFA i našich jsme prováděli poměrně důkladné a intenzivní kontroly,“ vysvětloval Malík. „To se logicky podepsalo na tom, jakým způsobem se nám dařilo pouštět lidi na stadion. Také dobře nefungovalo technické zázemí Eden Areny, vyvolávalo to chaos a zdržení. Jedním z důvodů je i to, že jsme zvyklí chodit na posední chvíli a vzhledem ke kontrolám je to nyní podobné, jako odbavování na letišti. Musíme si začít zvykat, že na sportovní i jiné akce musíme chodit s dostatečným předstihem,“ dodal Malík.

Divákům, co za lístek utratili velké peníze, dodatečná omluva i vysvětlení moc nepomůže. Také obrázek na poloprázdný Eden byl v úvodu, než diváci došli ke svým sedadlům, obzvlášť smutný. Ještě po dvaceti minutách hry lidé stále přicházeli na tribuny, což by se rozhodně nemělo stávat.

„To je smutný příběh. Zaplatíte si lístek a pak se včas nedostanete na stadion,“ mrzelo Tomáše Kalase. „Jde o to, kdy lidi přišli, jestli si jen mysleli, že projdou bránu a budou na stadionu, takhle to nefunguje. Ale nechci se dotknout těch, co přišli včas. Je to škoda, že k tomu došlo., Přišli o gól Německa, což zas tak nevadí, ale oni přišli na fotbal, je škoda, že o to byli ochuzení,“ prohlásil český stoper.

720p 360p REKLAMA Ter Stegen: Daridův gól byl překrásný, to se musí uznat • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Vaclík: Přijít o bod takhle v závěru je velké zklamání • VIDEO iSport TV