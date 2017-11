Omlouváme se, plakal Buffon. Legenda Itálie končí po krachu v reprezentaci

Zklamaný italský kouč Gian Piero Ventura po remíze 0:0 se Švédskem, která Seveřanům zajistila postup na MS do Ruska • Reuters

Takový závěr si legenda jeho formátu nezaslouží. Jenže fotbal je neúprosný a nikomu nedává nic zadarmo. Konec nadějí na letenky do Ruska po barážovém krachu se Švédskem (0:0) znamenají i to, že v italském národním týmu po 20 letech skončil Gianluigi Buffon. "Byl to můj poslední zápas za Itálii," oznámil 39letý gólman Juventusu bezprostředně po utkání a nedokázal zadržet pláč.