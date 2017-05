Mladé fotbalisty podruhé prohrály, Španělsku podlehly 1:5. Ze skupiny nepostoupí

České fotbalistky do 17 let na evropském šampionátu podruhé prohrály, když v Domažlicích podlehly Španělsku 1:5. Před závěrečným duelem s Německem jsou tak svěřenkyně trenéra Karla Rady už bez šance na postup do semifinále, kam projdou dva celky ze skupiny.