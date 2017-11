Guardiola zničil italské obránce! Stoper Juventusu se opřel do trenéra

Giorgio Chiellini patří ke staré italské škole. S rozehrávkou si příliš neláme hlavu, ale od jeho nohou létají třísky. Žádný z útočníků to s ním nemá lehké, zato zkušený bek z Juventusu neuhne před žádným soubojem.

Podobné typy obránců v současném fotbale rapidně mizí. Trenéři po hráčích ze zadní linie vyžadují především kvalitní rozehrávku, precizní hru s míčem, rychlost, obratnost a schopnost podporovat útočné akce.

Tenhle trend razí zejména Pep Guardiola. Současný kouč Manchesteru City už od angažmá v Barceloně, později v Bayernu Mnichov požadoval jasné schéma - ani obránci nesmějí používat dlouhé nákopy, ale volit krátké rozehrávky ve stylu španělského tiki-taka.

"Guardiolismo (jak styl úspěšného kouče nazval) zničil mnoho italských obránců. Dneska se všichni učí, jak měnit rytmus hry a zakládat útoky, ale už nikdo z nich neví, jak pořádně bránit," povzdechl si Chiellini, když mluvil s novináři před večerní baráží o postup na MS v Rusku mezi Švédskem a Itálií (20:45 ONLINE).

"Když jsem byl mladý, neustále jsme drilovali způsob, jak zachytávat a cítit na sobě hráče, kterého máte hlídat," pokračoval 34letý stoper. "Teď je důležité, aby hráči správně přenášeli balon a přesně rozjížděli útoky. Ale nevidím žádné italské obránce, kteří by zvládli uhlídat svého protihráče. Vytrácí se naše fotbalová tradice, DNA, kterým jsme byli úspěšní ve světové konkurenci," mrzelo řízného stopera Juventusu.

Italská trojka BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini) tvrdila dlouhé roky muziku v Juventusu i v reprezentaci. Teď se borci schází už jen v barvách národního týmu, Bonucci před sezonou zamířil do AC Milán.

"Na evropských šampionátech nás všichni oslavovali, ale vždy šlo o celý tým, který hře dozadu pomáhal. Nejlepší obrana na světě nemůže stačit, pokud mužstvo nebude správně fungovat jako celek," poznamenal Chiellini.

On a jeho spoluhráči se večer pokusí uspět ve Švédsku, kde odehrají první dějství o postup na letní mistrovství světa do Ruska. "Naše země hraje na závěrečných turnajích nepřetržitě 60 let, byla by škoda, kdybychom se nekvalifikovali. Když jsme dostali do skupiny Španělsko, věděli jsme, že účast v baráží je jednou z reálných variant," přiznal zkušený bek.

