Leicester naštvalo Vardyho vyloučení: Hráči se žlutili, Ranieri vybouchl

Na začátku se vše zdálo jako obyčejný souboj. Útočník Leicesteru Jamie Vardy se snaží dostat před bránícího obránce Stoke, ale zároveň se mu do cesty postavil druhý hráč domácích. To už však Vardy letěl do skluzu a na poslední chvíli stačil alespoň sklopit obě nohy dolů, aby zmírnil zásah. Přesto ke kontaktu došlo a sudí Craig Pawson ani chvíli neváhal. Střelce „Foxes“ poslal předčasně do kabin.

A nervy hráčů anglického mistra byly na pochodu. Vyloučení se jak jim, tak i trenérovi Claudiu Ranierimu zdálo přísné. „Já vám řeknu, že to bylo maximálně na žlutou kartu, Mark Hughes (trenér Stoke, pozn. red.) řekne, že to bylo na červenou,“ krčil rameny po utkání italský manažer. „Ale beru to, nějak se rozhodl. Naši hráči byli po vyloučení dost nervózní, v šatně jsme je museli uklidnit,“ přiznal Ranieri.

O jeho slovech svědčí čtyři obdržené žluté karty za agresivní hru, které v závěru prvního poločasu nasbírali Andy King, Islam Slimani, Christian Fuchs a Marc Albrighton. Během odchodu do kabin ale zároveň museli hráči Leicesteru uklidňovat samotného Ranieriho. Tomu se výkon sudího Pawsona po první části utkání vůbec nelíbil a šel mu to dát najevo. Zastavit jej musel až brankář Kasper Schmeichel.

„Co jsem mu říkal, je pouze mezi námi. Musel jsem hráčům ukázat, že tu jsem a že jsem to všechno viděl. Bylo to důležité gesto, které je mělo uklidnit,“ vysvětlil své nezvyklé jednání Ranieri, který je považován za jednoho z nejklidnějších trenérů na Ostrovech.

V kabině se prý snažil své svěřence připravit na druhý poločas, který absolvovali v početní nevýhodě. „Apeloval jsem na hráče, že musí hrát disciplinovaněji a že pořád máme šanci. S výsledkem se může stát cokoli.“

A jeho slova se naplnila. Leicester předvedl strhující jízdu. V 74. minutě vyrovnal střídající Leonardo Ulloa a v 88. minutě svým premiérovým gólem v Premier League zajistil „Liškám“ bod Daniel Amartey. „Hráči byli ve druhém poločasu fantastičtí. Podali opravdu skvělý výkon,“ uznal spokojený Ranieri.

Anglický šampion tak podruhé v sezoně zachránil body v samotném závěru utkání. Naposledy tomu bylo v listopadu při remíze 2:2 s Middlesbrough, kdy skóroval z penalty v nastavení Islam Slimani.