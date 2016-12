Bonyho úpadek ve Stoke: SEDM minut za šest zápasů a zbytečné rozcvičky

Doby, kdy býval obávaným kanonýrem, jsou pryč. Snad ne nenávratně, ale útočník Bony Wilfried zatím prožívá ve Stoke hostování hrůzy. Poté, co v létě opustil Manchester City, doufal v mnohem větší herní vytížení. To sice ze začátku přišlo, ale Bony ho nevyužil. Proto proseděl pět zápasů na lavičce a v posledním duelu na Liverpoolu se dlouho rovněž rozcvičoval zbytečně.

Bonyho statistiky jsou neúprosné. Po příchodu do Stoke nastoupil v devíti po sobě jdoucích zápasech v základní sestavě, ale dal pouze dva góly. A to v jediném zápase proti svému bývalému klubu Swansea. „Bude oporou,“ těšilo trenéra Stoke Marka Hughese. Jenže Bony na výborný výkon nenavázal.

Navíc se v Británii spekulovalo o tom, že jeho přístup k tréninku není zrovna ukázkový. Jakoby ho to, že mu nevyšlo angažmá ve slavném Manchesteru City, kam přestupoval jako jeden z nejlepších střelců Premier League, srazilo hodně dolů.

Trpělivost s reprezentantem Pobřeží Slonoviny nakonec došla i Hughesovi. Po domácí prohře 0:1 s Bournemouthem, kde se Bony zapsal do statistik pouze žlutou kartou, posadil velkou letní posilu na lavičku.

A pro Bonyho začala noční můra. Každý fotbalista ví, že není nic horšího, než se během celého druhého poločasu rozcvičovat, ale nakonec si zase sednou na lavičku a do hry se nepodívat. Bonymu se to stalo pětkrát v řadě.

Až v posledním zápase na půdě Liverpoolu si bývalý útočník Sparty opět vyzkoušel, jaké to je nastoupit v anglické Premier League. Přesně po měsíci.

Jenže žádný happy end to nebyl, Bony naskočil na posledních sedm minut utkání, ve kterém favorit vedl 4:1 a pohodlně si šel pro tři body. Není divu, že se Bony k ničemu nedostal. Stoke už byl velmi odevzdaným týmem.

Bony Wilfried je ve Stoke na hostování do konce sezony, anglický celek za to zaplatil Manchesteru City přes 60 milionů korun. Jenže pro fotbalistu, který má v „Citizens“ smlouvu až do roku 2019, se zatím změnilo v noční můru. Dokáže to zlomit?