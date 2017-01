Rozlícený Guardiola! Zuřil ještě hodinu po zápase, ředitel nestačil zírat

REKLAMA

Před novináři Guardiola zachoval dekorum, přiznal, že jeho tým nepodal optimální výkon, ale to bylo všechno. Daleko od mikrofonů ale shodil tuhle masku a hodinu po závěrečném hvizdu v něm bouchly saze. Nepostál na místě, pochodoval, vše doprovázela divoká ruční gestikulace a oči mu div nevypadly z důlku. Na tohle není jeho okolí zvyklé a ředitel klubu jen poslouchal, jak Pep zuří.

„Byl naštvaný už v poločase utkání,“ prozradila později opora Citizens Yaya Touré. „Bylo to pochopitelné. Prohrávali jsme s Liverpoolem, který byl lepší. Spokojený být nemohl. Všichni jsme cítili to zklamání,“ dodal.

Jenže s výsledkem „modří“ z Manchesteru nic neudělali, prohráli 0:1 a Guardiola si na lavičce City připsal už čtvrtou porážku v sezoně. V celém bundesligovém ročníku 2015/16 přitom prohrál s Bayernem Mnichov jen dvakrát.

„Je jasné, že se zlobil. Musíme přidat a zlepšit se. Neplnili jsme to, co po nás chtěl,“ pokračoval Touré. „Nemusíme být vždycky perfektní, je jasné, že nedáme všechny šance, ale je třeba si z toho, co po nás Guardiola chtěl, něco vzít. Na Anfieldu to nemá nikdo lehké a my se musíme poučit z toho, co nám trenér řekl.“ Nic bližšího sice opora Citizens neprozradila, ale každému je jasné, že nešlo o žádné fráze.

Anglická média si všimla, že Kevin De Bruyne nebyl vidět stejně jako David Silva. Nedařilo se Sergiu Agüerovi s Fernandinhem. Guardiola chtěl přitom nastoupit na Liverpool s ofenzivní taktikou, ale tým z Anfieldu si s tím dokázal poradit a soupeře přehrával. Ve výsledku tak nyní Manchester City ztrácí na vedoucí Chelsea deset bodů a v tabulce je pátý.



„Jednou v Barceloně jsme ztráceli na Real Madrid devět bodů a dostali jsme se z toho, dotáhli jsme je,“ prohlásil Guardiola. „Teď se ale hlavně musíme soustředit na náš další zápas s Burnley a zvládnout ho. Teprve pak můžeme koukat směrem k Chelsea,“ nechal se slyšet manažer Citizens. Cíle má přitom pořád ty nejvyšší a vše podrobí pečlivé analýze.

Touré přitom upozorňuje, že podobné nepříjemné chvilky už Manchester City v minulosti zvládl, ať už v roce 2012, nebo o dva roky později. Tehdy se jim povedlo nakonec dosáhnout na trofej. Teď mají před sebou ještě devatenáct zápasů, je tedy prostor pro zlepšení.

„Musíme věřit, že můžeme vyhrát. A pokud chceme na titul myslet, nezbývá nám, než vyhrát většinu z těch utkání. Myslíme pozitivně, máme s těmito situacemi svoje zkušenosti. V roce 2014 jsme po novém roce vyhráli skoro všechno. Bude to těžké, ale na špičce tabulky se pere hodně týmů, myslím, že to nakonec bude hodně těsné, jak to skončí.“

Pro Guardiolu je tahle situace každopádně novou zkušeností. „Normálně bych byl s týmem na vrcholu,“ prohlásil ambiciozní kouč. „Ale OK. Je to pro mě něco nového, co musím v kariéře zvládnout. A já to samozřejmě zkusím. Ale teď myslím hlavně na zápas s Burnley a potom nás bude zajímat cesta do Londýna, kam pojedeme hrát s West Hamem. To je náš cíl.“