Payet kvůli přestupu vrací miliony. West Ham fanouškům mění jeho dresy

Dva příběhy definovaly lednové přestupové období. Tím jedním byly kluby z čínské Super League, které nalákaly nejednu hvězdu fotbalového nebe na astronomické částky. No a ten druhý? Pochopitelně Dimitri Payet, který si po roce a půl v dresu West Hamu postavil hlavu a snažil se vynutit si přestup zpět do Marseille. A nakonec úspěšně.

Payet, který odmítl za Kladiváře nastoupit a celý leden trénoval jen s mládežnickým týmem, nakonec přišel francouzský klub na 25 milionů liber. Nemalá částka ale šla i z jeho kapsy. Svůj měsíční plat půl milionu liber, tedy zhruba 16 milionů korun, musel londýnskému klubu vrátit.

"Je to velká oběť, ale o peníze mi nejde," řekl anglickému deníku Daily Mail. "Kdyby to bylo jen o penězích, byl bych dávno někde úplně jinde," dodal záložník, který kvůli návratu do vlastni souhlasil i se snížením platu.

"Ve West Hamu už jsem se necítil dobře," okomentoval svůj trpký poslední měsíc v Londýně. "Nepotřebuju to nějak obhajovat. Zažil jsem tam skvělý rok, i když to neskončilo podle mých představ. Na fanoušky West Hamu budu mít vždy skvělé vzpomínky," dodal.

Právě přiznivci mužstva hrajícího na olympijském stadionu ale dělají všechno, aby na Payeta zapomněli. Klub jim dokonce nabídl, že za 25 liber (zhruba 800 korun) si mohou jeho dres nechat vyměnit za libovolný jiný. Francouze nešetřil ani Jack Sullivan, syn jednoho z majitelů klubu, když jej na Twitteru v rámci sarkastického "poděkování" přirovnal k hadovi.

I would just like to say thank you to payet for all his contributions, here a a few of his memorable moments #coyi pic.twitter.com/OkafRcByLw