Hrdličku překvapuje Chelsea a Conte, Wenger by měl podle něho skončit

Anglická nejvyšší soutěž běží v plném proudu a pomalu už se rozdělují role jednotlivých týmů v tabulce. Té vévodí suverénní Chelsea, což překvapuje i Michala Hrdličku: „Pro mě osobně jsou nejmilejším překvapením.“

Moderátor DIGI TV oceňuje nejen herní styl Blues, ale také práci Antonia Conteho, který podle něho anglickou ligu výrazně oživil. „Když se vrátil ke svému rozestavení 3-4-3, začalo to přinášet výsledky a také hra je oku lahodící. Navíc se mi líbí, jak zápasy prožívá, to mám rád,“ říká na adresu italského trenéra Hrdlička.

Podle něho je naopak čas na změnu v jiném londýnském celku – Arsenalu. „Wenger už by ho měl opustit a měl by přijít nový impulz. Už tam je hodně dlouho, navíc ani výsledky nejsou také, jaké by si fanoušci představovali. Čekání na velkou trofej je dlouhé, ale pravdou je, že to jeho nástupce nebude mít vůbec jednoduché,“ tuší mladý moderátor.

Na otázku, který český hráč by mohl naskočit do Premier League, odpověděl pohotově: „Žádný.“ Důvodem je prý nízká kvalita českých fotbalistů. „Žádný hráče momentálně nemá individuální schopnosti na to, aby na Premier League měl. Nejblíže mají asi kluci z druhé ligy, možná Jirka Skalák by mohl předpoklady splňovat, ale žádný fotbalista přímo do anglické ligy tu podle mého není.“