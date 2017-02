Mignolet neskutečně zaspal, divil se i Gerrard. Pak ale vzal Chelsea výhru

REKLAMA

Mignolet předvedl těžko uvěřitelnou chybu ve 25. minutě zápasu. Hostující Chelsea dostala přímý kop, ke kterému se postavili Willian a David Luiz. Vypadalo to, že si ho vezme na starost první jmenovaný, ale nakonec vypálil brazilský stoper.

Brankáři Liverpoolu to ale bylo docela jedno. Mignolet si totiž ještě ve chvíli, kdy Luiz střílel, nepochopitelně organizoval své spoluhráče. Není divu, že pak už nestačil zareagovat a míč skončil v jeho síti.

„Simon se soustředil na věci, na které neměl. To měl nechat na jiných. V tuto chvíli se musí soustředit na střelce, byla to jeho velká chyba,“ nešetřila gólmana „The Reds“ legenda klubu Gerrard. „Gólmani jsou slabinou Liverpoolu,“ přidal se Rio Ferdinand, bývalý legendární obránce.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Liverpool - Chelsea 1:1. Domácí zachránili remízu • VIDEO Premier League

Sám Mignolet se bránil tím, že neslyšel hvizd rozhodčího. Ten přitom přišel čtyři vteřiny předtím, než se Luiz opřel do míče. „To museli slyšet všichni a Simon přesto zůstal stát v zemi nikoho a nesoustředil se,“ tvrdil Gerrard.

Kdyby zápas výsledkem 1:0 pro Chelsea skončil, určitě by to zase rozpoutalo diskuze o tom, zda by se neměl do brány vrátit německý brankář Loris Karius. Jenže Liverpool se nevzdal, ve druhém poločase vyrovnal na 1:1 a pak přišla Mignoletova velká chvíle.

V 75. minutě totiž po faulu na Diega Costu odpískal rozhodčí penaltu a tu si vzal na starost sám nejlepší střelec Premier League. Jenže Mignolet hvězdu „Blues“ vychytal a pokutový kop vyrazil na roh. Ten už domácí ubránili.

Mignolet se tím vykoupil, i přísné britské deníky mu nakonec nadělily v průměru dobrou známku 7. Do budoucna musí ale své hrubky omezit na minimum. Jinak by mohla Jürgenu Kloppovi v létě dojít s brankáři trpělivost.