KO před gólem Chelsea?! Bellerín nevěděl, jaké je skóre, zlobil se Wenger

Vítězství Chelsea bylo zasloužené, to musel uznat i Wenger. S jednou věcí ale nesouhlasil - první gól zápasu podle něj neměl platit. "Bylo to nebezpečné, stoprocentní faul. Ale nechci tím snižovat výkon Chelsea," prohlásil Wenger, zatímco kouč Chelsea Antonio Conte měl opačný názor: "V Anglii tohle nikdy nemůže být faul," uvedl.

Ve 13. minutě nejdřív Diego Costa donutil brankáře Petra Čecha vytáhnout jeho hlavičku na břevno, míč se vrátil před branku, kde ve výskoku zakončoval Alonso. Kromě toho, že poslal Bellerína míč do branky, ještě svého krajana trefil loktem do hlavy. Mladá opora Arsenalu bezvládně padla k zemi a po ošetření musela z hřiště pryč.

Bellerin se sice na druhý poločas vrátil alespoň na lavičku svého týmu, následky střetu ale stále cítil. "Byl knokautovaný, vůbec nevěděl, jaké je skóre," popsal Wenger rozpoložení otřeseného obránce.

Rozhodčí Martin Atkinson ale neviděl důvod, proč branku neuznat. Za pravdu mu dali i experti televize Sky Sports, legendární fotbalisté Thierry Henry a Graeme Souness. Podle nich Bellerin jen vyšel smolně z naprosto férového souboje.

Trenér Arsenalu by ale stejně nepřesvědčili. "Sudí jsou hodně přísní na zákroky na nohy, ale úder loktem do obličeje přehlédnou. A to není jen dnes, viděl jsem to v mnoha utkáních. Přitom je mnohem nebezpečnější trefit někoho do hlavy než do nohou," postěžoval si Wenger, jehož Arsenal je po další prohře prakticky mimo hru o titul.