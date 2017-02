Ranieri: Můj sen v Leicesteru zemřel. Má, co si zasloužil, šokuje brankář

REKLAMA

„Můj sen zemřel,“ napsal čerstvě nezaměstnaný Claudio Ranieri v rozlučkovém dopise věrným fanouškům „lišek“ z Leicesteru. „Po euforii z loňska, kdy jsme byli korunování šampiony Premier League, jsem snil o tom, že zůstanu v Leicesteru, mém milovaném klubu, navždy. To se bohužel nestane.“

Italský stratég poděkoval své rodině, agentovi i novinářům, kteří neuvěřitelnou cestu jeho týmu sledovali. Především ale vyjádřil vděk klubu. „Z hloubi srdce děkuji všem v Leicesteru. Hráčům, zaměstnancům, prostě všem, kteří byli součástí toho, čeho jsme dosáhli. Ale především děkuji všem fanouškům. Od prvního dne jste mi otevřeli svá srdce a milovali mne. A já miluji vás,“ svěřil se 65letý rodák z Říma.

„To, co jsme spolu dokázali, nám nikdo nesebere. Doufám, že na to budete každý den s úsměvem myslet tak, jako já. Prošli jsme časem úžasu a štěstí, který nikdy nezapomenu. Bylo mi potěšením a ctí být šampionem po boku vás všech,“ rozloučil se na závěr srdceryvného dopisu.

V prvním osmifinále Ligy mistrů prohrával Leicester v Seville už 0:2, ale gól Jaimiho Vardyho, penalta chycená Kasperem Schmeichelem a výsledek 1:2 dávají anglickému mistrovi šanci do odvety.

Za oblíbeného Ranieriho, který byl z pozice trenéra Leicesteru odvolán necelých 300 dní po senzačním zisku titulu, se postavilo několik osobností fotbalového světa, včetně trenéra Manchesteru United Josého Mourinha. Ten přišel na tiskovou konferenci před finále EFL Cupu v bundě, na které měl vyšité iniciály italského kolegy. Po vlně podpory se ale ozvaly i hlasy z druhé strany barikády.

Do Ranieriho se opřel bývalý brankář Doni, který pod jeho vedením působil v AS Řím mezi lety 2009 a 2011. Ten se vyjádřil v tom smyslu, že Italův padák byl zasloužený. „Lži se dají schovávat jen určitou dobu, než vyjde na povrch pravda. Každý dostane to, co zasluhuje,“ řekl španělskému listu Mundo Deportivo.

Claudio Ranieri by neměl zůstat na dlažbě dlouho. Zájem o jeho služby je v čínské Super League, sám zkušený kouč by uvítal návrat do rodné Itálie. Podle britského tisku by mohl brzy nastoupit k fotbalistům Fiorentiny, které vedl už v polovině devadesátých let. Nahradil by Portugalce Paula Sousu, který klub z Florencie zatím drží až na osmém místě a nedokázal s ním postoupit přes první kolo play-off Evropské ligy.

