Mourinho se hádal s fanoušky Chelsea: Jsem Jidáš, ale pořád jednička!

Není to tak dávno, co byl Mourinho pro fanoušky Chelsea modlou. Třikrát s nimi vyhrál ligu i ligový pohár, jednou ovládl FA Cup. Ale když v pondělí přijel a snažil se Stamford Bridge dobýt jako trenér Manchesteru United, dočkal se jen urážek.

Pokřiky z hlediště ho ale z míry nevyvedly. Portugalský trenér fanouškům neukázal prostředníček, nýbrž tři prsty, na znamení počtu titulů, které s londýnským celkem oslavil v letech 2005, 2006 a 2015.

Příznivci Chelsea jej za to „odměnili“ skandováním, ve kterém ho nazvali Jidášem. To bylo obzvlášť hlasité ve chvíli, kdy se Mourinho začal hádat se současným koučem Chelsea Antoniem Contem po vyloučení záložníka United Andera Herrery.

