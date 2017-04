SESTŘIHY: Arsenal urval bod se City, Chelsea padla, Liverpool ovládl derby

Zápas začal ve velkém tempu a už v páté minutě se "Citizens" dostali do vedení, když De Bruyne z vlastní poloviny poslal míč na rozběhnutého Saného, který obehrál brankáře Ospinu a chladnokrevně zakončil.

Proti Arsenalu tak skóroval v obou ligových zápasech v sezoně. De Bruyne si připsal 11. asistenci v ročníku, stejný počin se povedl jen Sigurdssonovi ze Swansea.Hosté následně měli několik dalších příležitostí, kromě Ospinových zákroků zachránila

"Kanonýry" také branková konstrukce. Ve 40. minutě se ale povedlo domácím vyrovnat zásluhou Walcotta, který vstřelil pět gólů v posledních pěti duelech proti "Citizens".Přesto nešly týmy do šaten za nerozhodného stavu, neboť hned dvě minuty poté po Silvově přihrávce zakončil nehlídaný Agüero.

Krátce po přestávce ale Arsenal znovu srovnal, když se po Özilově rohovém kopu trefil hlavou Mustafi. Tímto způsobem dali svěřenci Arséna Wengera v této sezoně 14. gólů, což se povedlo pouze West Bromwichi.Arsenal potřetí za sebou nedosáhl na tři body a zůstal na šestém místě. Manchester potřetí za sebou remizoval a prodloužil sérii bez porážky na osm ligových duelů.

Chelsea přitom začala utkání s Crystal Palace ideálně. V 5. minutě se zblízka prosadil Cesc Fábregas, ale už o šest minut později byl stav naruby po gólech Wilfrieda Zahy a Christiana Bentekeho. Belgický útočník ve službách Crystal Palace se trefil na Stamford Bridge ve třetím utkání za sebou a vždy za jiný klub.

Zaváhání Chelsea využil Tottenham, jenž po dvou gólech z druhého poločasu porazil Burnley 2:0 a snížil svou ztrátu z druhého místa na sedm bodů.

Obhájce titulu Leicester si připsal čtvrté vítězství v řadě, tentokrát zdolal na svém hřišti Stoke 2:0. Nejprve se prosadil v 25. minutě dalekonosnou ránou Wilfred Ndidi, konečnou podobu dal výsledku po přestávce pohotovým volejem Jamie Vardy.

Nejproduktivnější útok Premier League udeřil už v 8. minutě. Sadio Mané si na polovině hřiště narazil míč s Robertem Firminem a přímočarou individuální akci zakončil přesnou střelou do protipohybu brankáře Joela Roblese. Senegalský útočník skóroval i v druhém liverpoolském derby v tomto ročníku, prosincové utkání na půdě Evertonu rozhodl gólem v 94. minutě.

Everton vyrovnal v 28. minutě, ve svém prvním ligovém startu v sezoně se trefil z dorážky po rohovém kopu Matthew Pennington. Pro mladého obránce to byl první ligový gól v kariéře. Radost hostům ale nevydržela dlouho - o čtyři minuty později předvedl překrásnou akci Coutinho, jenž obešel dva bránící protihráče a umístěnou střelou zakroutil míč přímo do šibenice.

Zajímavý úspěch Jürgena Kloppa, jako první kouč Reds vyhrál první tři derby

