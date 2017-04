Jednička Arsenalu? Čecha čeká boj s Szczesnym, Ospina je na odchodu

Brankářská situace v Arsenalu je velmi zajímavá. Jedničkou je momentálně Petr Čech, ovšem pohár a hlavně Ligu mistrů chytá David Ospina. Ani jeden z kvalitních brankářů tak není zcela spokojený. A aby toho nebylo málo, v AS Řím chytá velmi dobře Polák Wojciech Szczesny a k dispozici je také mladý Emiliano Martinez. Z toho vyplývá, že boj o místo jedničky pro příští sezonu je hodně otevřený. Kdo ho vyhraje?

Petr Čech - jedničkou se vším všudy?

Český brankář nebyl spokojený s tím, že nechytal Ligu mistrů. Na něco takového nebyl zvyklý. Naopak v Premier League byl jasnou jedničkou, kterou trenér Arséne Wenger hájil i po občasné chybě. Čech se mu pravidelně odvděčil skvělými zákroky.

Jenže postupně začaly sílit hlasy, že Čech už není takovou oporou, jakou býval dřív. To se násobilo se špatnými výkony Arsenalu a celé jeho defenzivy. Momentálně je český gólman, který po EURO 2016 ukončil reprezentační kariéru, zraněný.

Nejde ovšem o nic dlouhodobého, Čech by se měl brzy vrátit. Gólman jeho formátu musí mít pro příští sezonu jediný cíl - pozici jedničky. Ideálně se vším všudy. Pokud by tomu tak nemělo být, teoreticky by mohl uvažovat o odchodu jinam. I když Čech se jen tak nevzdává.

David Ospina - odchod

Role dvojky mu je málo. Kolumbijský reprezentant má své kvality a ve svých osmadvaceti letech také ještě značnou část kariéry před sebou. Trenér Arséne Wenger mu sice dal prostor v Lize mistrů, ale i to je pro Ospinu málo.

Jedničkou v Arsenalu se ale skoro jistě nestane. Proto je pravděpodobný jeho letní odchod. Velký zájem má turecké Fenerbahce, Ospinův agent ale tvrdí, že o jeho klienta stojí mnohem více evropských klubů.

Wojciech Szczesny - velký návrat?

V tuto chvíli tráví svou druhou sezonu na hostování v AS Řím, kde se mu náramně daří. V tomto ročníku udržel už 14 čistých kont, více má napříč pěti nejlepšími evropskými ligami jen brankář Marseille Yohann Pele (15).

Polský gólman mnohokrát řekl, že je v dresu AS Řím spokojený, ale že jeho hlavním cílem zůstává návrat do Arsenalu. Samozřejmě v pozici jedničky. Jeho současné výkon mu k tomu dávají šanci.

Otázkou je, zda mu trenér Wenger po dvou letech mimo Premier League odpustí jeho průšvihy v čele s kouřením cigaret.

Emiliano Martinez

V této sezoně plní v Arsenalu roli trojky, dvakrát si ale zachytal Premier Legaue při zranění Petra Čecha a Davida Ospiny. V prvním utkání proti West Hamu udržel čisté konto, v tom druhém na půdě Crystal Palace ale dostal hned tři góly.

Hlavně ten poslední šel částečně na Martinezův vrub. Tak jako tak čtyřiadvacetiletý gólman určitě příští jedničkou nebude. To by bylo obří překvapení. Reálnější je setrvání v pozici trojky či dvojky, nebo odchod.