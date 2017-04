Skalák po oslavách postupu: Premier League jsem obětoval všechno

REKLAMA

Hráči Brightonu věděli, že potvrzení postupu není jen v jejich rukou, čekali ještě na to, zda rivalové z Huddersfieldu ztratí body proti Derby. Fanouškům se ale čekat nechtělo. „Bavili jsme se o tom, že když vyhrajeme, budeme čekat v šatně a sledovat zápas Huddersfieldu a pak to třeba společně oslavíme. Ale lidi to vzali do svých rukou a po závěrečném hvizdu vběhli na trávník. Bylo to neuvěřitelné, během třiceti vteřin bylo plné hřiště lidí,“ komentoval Jiří Skalák eufórii, která nastala po výhře Brightonu 2:1 nad Wiganem.

„Předoslavy“ nepřišly nazmar, Huddersfield s Derby remizoval a ta pravá sláva mohla vypuknout. „Jeli jsme s klukama vlakem do centra, lidi nás nosili po rukou ve vlaku, pak do města na ramenou. Fanouškům patří veliký dík, na tohle nikdy nikdo nezapomene,“ rozplýval se Skalák nad neuvěřitelnou atmosférou v jihoanglickém městě.

Brighton player Jiri Skalak getting carried down a road by Brighton fans! 👏🏼 pic.twitter.com/3KxHOSInCK — FootyAwayDays Videos (@FootyAwayDayVid) 18. dubna 2017

Vybojovat místo mezi nejlepšími týmy v Anglii, to byl cíl, který si Skalák vytyčil už při přestupu do Brightonu před rokem a čtvrt. Splněný sen staví ve svém žebříčku úspěchů nejvýš, nevadí mu ani to, že osobně neměl tu nejlepší sezonu. „Statistiky možná mohly být lepší, ale kdyby mi před sezonou někdo řekl, že to dopadne takhle, bral bych to všemi deseti,“ okomentoval záložník, který ve 30 ligových zápasech zaznamenal 6 asistencí a nevstřelil ani jednu branku. „Postupu jsem obětoval úplně všechno, hrál jsem pro tým. Možná na úkor sebe,“ dodal.

Velkou otázkou však zůstává, jestli Skalák, který na konci sezony zdaleka neměl jisté místo v sestavě, zůstane v Brightonu i v průběhu působení „racků“ v nejvyšší soutěži. „Bude záležet na tom, jak tým moc posílí, to se uvidí, až začne nová sezona,“ řekl hráč, který má v Brightonu smlouvu do roku 2019. „Samozřejmě věřím, že tu zůstanu, a do Premier League se strašně těším. Zápasy s těmi nejlepšími týmy vás strašně posunou dopředu,“ dodal optimisticky.

Ačkoli jej trenér Chris Hughton v posledních čtyřech kláních posadil jen na lavičku, fanoušky má Skalák rozhodně na své straně. Získal si je mimo jiné i veselou fotkou, kterou po bujarých oslavách přidal na Twitter. "Tohle může být moje nejoblíbenější fotka všech dob!" napsal jeden z fanoušků Brightonu k fotografii "strašáka" Skaláka oblečeného do vlajek v klubových barvách.