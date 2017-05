SESTŘIHY: Tottenham porazil Arsenal 2:0, Liverpool vyhrál supergólem

Z V R P Skóre B

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55. Alli, 58. Kane Hosté: Sestavy Domácí: Lloris (C) – Trippier (88. Walker), Alderweireld, Vertonghen, Davies – Dier, Wanyama – Eriksen, Alli (90+1. Moussa Sissoko), Son Heung-min (79. Dembélé) – Kane. Hosté: Čech – Gabriel (75. Bellerín), Koscielny, Monreal – Oxlade-Chamberlain, Xhaka (65. Welbeck), Ramsey, Gibbs – Özil, Alexis Sánchez – Giroud (81. Walcott). Náhradníci Domácí: Vorm, Wimmer, Walker, N'Koudou, Sissoko, Dembélé, Janssen Hosté: Ospina, Holding, Bellerín, Iwobi, Coquelin, Welbeck, Walcott Karty Domácí: Kane Hosté: Gabriel, Giroud, Monreal Rozhodčí Stadion White Hart Lane, London

Tottenham měl dvě velké šance v rozmezí 22. a 25. minuty, Alli ani Eriksen ale netrefili branku Arsenalu. "Kanonýři" se postupem času osmělili a v 38. minutě Ramsey přízemní střelou protáhl gólmana Llorise, stejně jako v závěru poločasu na druhé straně Vertonghen prověřil Čecha.

Krátce po změně stran zneškodnil bývalý reprezentační gólman i Wanyamův pokus. V 55. minutě ještě vyrazil Eriksenovu střelu, na Alliho dorážku už však stačit nemohl a "Kohouti" šli do vedení. Hned vzápětí po Gabrielově zákroku na Kanea nařídil rozhodčí Oliver penaltu, kterou sám faulovaný hráč střelou k tyči proměnil.

S 21 góly druhý nejlepší střelec anglické ligy Kane se stal prvním hráčem Tottenhamu, který skóroval v pěti severolondýnských derby po sobě. Čech od sezony 2011/12 čelil 15 pokutovým kopům a ani jeden z nich nedokázal chytit. Podržel ale Arsenal v 68. minutě při další povedené střele Vertonghena i posléze při Kaneově a Alderweireldově zakončení.

Tottenham v posledním derby hraném na stadionu White Hart Lane udržel domácí neporazitelnost. Celkově vyhrál posledních devět duelů a už čtyři zápasy nedostal gól. Na druhé straně nemohl být Arséne Wenger po jubilejním 50. derby na lavičce Arsenalu spokojen.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 66. Pedro, 79. Cahill, 87. Willian Sestavy Domácí: Stekelenburg – Holgate, Jagielka (C), A. Williams, Baines – Gueye, Davies – E. Valencia (72. Koné), Barkley, Calvert-Lewin (72. Mirallas) – R. Lukaku. Hosté: Courtois – Azpilicueta, Luiz (82. Aké), Cahill (C) – Moses, Kanté, Matić, Alonso – Pedro (82. Fàbregas), E. Hazard (85. Willian) – D. Costa. Náhradníci Domácí: Robles, Koné, Mirallas, Barry, Lookman, Pennington, Kenny Hosté: Begović, Fàbregas, Zouma, Aké, Willian, Batshuayi, Chalobah Karty Domácí: Calvert-Lewin, E. Valencia, Gueye Hosté: Cahill, Azpilicueta, D. Costa, E. Hazard Rozhodčí Moss – Smart, Halliday Stadion Goodison Park, Liverpool

Everton měl proti Chelsea hned na začátku velkou šanci, střela dvacetiletého Calverta-Lewina ale skončila na tyči. Až dvacet minut po přestávce otevřel skóre střelou zpoza vápna Pedro a o chvíli později po Hazardově standardce vyrazil gólman Stekelenburg míč pouze do Cahilla, od nějž se balon odrazil do brány. Stoper Chelsea se do sítě Evertonu trefil už čtyřikrát, což se mu proti nikomu jinému nepodařilo.

Na konečných 3:0 upravil v závěru Willian a Chelsea poprvé od 22. ledna udržela čisté konto. Everton nenavázal na předchozích osm vítězství v Goodison Parku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Negredo, 77. Chambers Hosté: 69. Agüero, 85. Jesus Sestavy Domácí: Guzan – Fábio, Chambers, B. Gibson (C), Friend – de Roon, Clayton, Forshaw – Stuani (73. Traoré), Negredo (82. Gestede), Downing. Hosté: Caballero – Kompany (C), Otamendi, Kolarov – Navas, Fernandinho, De Bruyne, Aleix Garcia (49. Sané), Clichy (50. Sterling) – Agüero (90+2. Nolito), Jesus. Náhradníci Domácí: Konstantopoulos, Barragán, Espinosa, Traoré, Fischer, Gestede, Bamford Hosté: Zabaleta, Sagna, Sané, Fernando, Sterling, Nolito, Gunn Karty Domácí: Stuani, Forshaw, Fábio, de Roon Hosté: Kompany, Sané, Otamendi, Sterling Rozhodčí Kevin Friend. Asistenti: H. Lennard, A. Garratt. Čtvrtý rozhodčí: L. Mason Stadion Riverside Stadium, Middlesbrough Návštěva 29763 diváků

Za celé první dějství utkání Middlesbrough - Manchester City viděli fanoušci na Riverside Stadium jedinou střelu na branku, která hned skončila gólem. V 38. minutě domácí poslal do vedení Negredo, který se v této sezoně přímo podílel na 13 z celkových 25 gólů Middlesbrough.

Po změně stran "Citizens" přidali na aktivitě, jež vyústila v pokutový kop nařízený po De Roonově zákroku na Saného. Z penaltového puntíku následně srovnal Agüero a dal 18. gól v sezoně. Domácím sice o několik minut později vrátil vedení Chambers, opět ale vyrovnal pět minut před koncem po Agüerově centru Gabriel Jesus, který v základní sestavě nastoupil po zranění poprvé od 13. února.

Middlesbrough potvrdil, že se mu doma proti City daří: z 11 ligových duelů prohrál jediný. Čeká jej ale těžký boj o udržení v Premier League, na záchranu ztrácí šest bodů. Manchester alespoň počtvrté v řadě bodoval.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+3. Rooney Hosté: 79. G. Sigurdsson Sestavy Domácí: de Gea – Young, Bailly (61. Darmian), Blind, Shaw (9. A. Valencia) – Carrick, A. Herrera – Lingard, Rooney (C) (80. Mchitarjan), Martial – Rashford. Hosté: Fabiański – Naughton, F. Fernández, Mawson, Kingsley – Ki Song-jung (61. Fer), Britton (C) (65. Montero, 72. M. Olsson), T. Carroll – J. Ayew, F. Llorente, G. Sigurdsson. Náhradníci Domácí: Romero, Mata, Mchitarjan, Valencia, Darmian, Tuanzebe, McTominay Hosté: Nordfeldt, Amat, Fer, Bastón, Olsson, Montero, Cork Karty Domácí: Martial, Lingard Hosté: Britton, F. Fernández Rozhodčí N. Swarbrick – G. Beswick, M. Wilkes Stadion Old Trafford, Manchester

Utkání se statisticky nejevilo jakožto souboj mezi týmy z opačných pólů tabulky. První gól vyrovnaného duelu padl až v nastavení prvního poločasu z penalty, kterou sudí Swarbrick přísně nařídil po zákroku gólmana hostů Fabiaňského na Rashforda.

Penaltu s přehledem proměnil Rooney, skóroval tak už v 150 duelech anglické nejvyšší soutěže a v historických tabulkách je druhý za Alanem Shearerem, který vstřelil gól ve 190 zápasech. V 79. minutě ale Manchester o náskok přišel, neboť se z přímého kopu trefil Sigurdsson. Na stadionu Old Trafford se islandskému reprezentantovi daří, prosadil se tam potřetí za sebou.

Oba trenéři museli sahat do sestavy kvůli zraněním. Už na začátku musel hřiště opustit domácí obránce Shaw, kterého v druhém poločase doplnil stoper Bailly. Na druhé straně se po chvíli na hřišti poranil střídající Montero.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 88. J. King Sestavy Domácí: Pickford – Manquillo, O'Shea (C), L. Koné, Love – N'Dong – Khazri, Pienaar (55. Honeyman), Borini – Defoe, Anichebe. Hosté: Boruc – A. Smith, Francis (C), S. Cook, Daniels – Fraser (90. Gradel), Arter, L. Cook, Pugh (82. Mousset) – J. King – Afobe (57. Stanislas). Náhradníci Domácí: Mannone, Djilobodji, Lescott, Honeyman, Embleton, Januzaj, Gooch Hosté: Allsop, Gradel, Smith, Stanislas, Mings, Mousset, Ibe Karty Domácí: Pienaar, Borini, Khazri Hosté: L. Cook, Arter Rozhodčí S. Attwell – S. Child, S. Ledger Stadion Stadium of Light, Sunderland Návštěva 38394 diváků

V zápase Sunderlandu s Bournemouthem měl v prvním poločase největší šanci hostující Joshua King, jenž trefil obstřelem z ostrého úhlu tyč. Norský útočník se dočkal až v samém závěru utkání, kdy zužitkoval Fraserovu přihrávku před prázdnou bránu a vstřelil 15. gól v sezoně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 43. Vardy Sestavy Domácí: Foster – C. Dawson, McAuley, J. Evans, Nyom (60. McClean) – Yacob (69. D. Fletcher), Livermore, J. Morrison (79. Leko) – Chadli, Rondón, Brunt. Hosté: Schmeichel – Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs – Mahrez (81. A. King), Drinkwater, Ndidi, Albrighton – Okazaki (66. Ulloa), Vardy. Náhradníci Domácí: Field, Fletcher, Harper, Leko, McClean, Myhill, Wilson Hosté: Amartey, Gray, Chilwell, King, Slimani, Ulloa, Zieler Karty Domácí: Yacob, J. Morrison Hosté: Drinkwater, Benalouane Rozhodčí Clattenburg – Cann, West Stadion The Hawthorns, West Bromwich

Vítězství Leicesteru na hřišti West Bromwiche zařídil útočník Jamie Vardy. Anglický reprezentant skóroval ve všech třech svých vystoupeních na stadionu birminghamského celku. Obhájci titulu se tak přiblížili definitivní jistotě záchrany. West Bromwich poprvé ve své historii neskóroval v pátém soutěžním zápase v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand – S. Davis (C), Romeu – Boufal (58. Sims), Tadić, Redmond (87. Jay Rodriguez) – Gabbiadini (59. S. Long). Hosté: Jakupović – Elmohamady, Ranocchia, Maguire (C), Robertson – N'Diaye, Clucas – Marković (90. M. Dawson), Goebel Evandro (72. Henriksen), Grosicki (83. Huddlestone) – Niasse. Náhradníci Domácí: Cáceres, Long, Rodriguez, Hassen, Ward-Prowse, Højbjerg, Sims Hosté: Dawson, Marshall, Bowen, Hernández, Maloney, Henriksen, Huddlestone Karty Hosté: Maguire, N'Diaye, Ranocchia Rozhodčí Dean – Hussin, Long Stadion St. Mary's Stadium, Southampton

SESTŘIH Premier League: Southampton - Hull City 0:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Butland – Johnson, Muniesa, Shawcross, Martins Indi – Cameron, Whelan (80. Adam) – Shaqiri, Allen (70. Crouch), Arnautović – Berahino. Hosté: Adrián – Fonte, Reid, Collins – E. Fernandes, Kouyaté, Nordtveit, Masuaku (46. Cresswell) – A. Ayew (69. Noble), Lanzini, Calleri (80. Snodgrass). Náhradníci Domácí: Bardsley, Pieters, Adam, Diouf, Crouch, Sobhi, Grant Hosté: Randolph, Cresswell, Feghouli, Snodgrass, Noble, Fletcher, Byram Karty Domácí: Muniesa Rozhodčí Stadion Bet365 Stadium, Stoke on Trent Návštěva 27 628 diváků

SESTŘIH Premier League: Stoke City - West Ham 0:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 8. Barnes, 85. Gray Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Kelly, Delaney, van Aanholt – McArthur (71. Campbell), Milivojević, Puncheon – Zaha, Ch. Benteke (71. Rémy), Townsend. Hosté: Heaton – Lowton, M. Keane, Tarkowski, S. Ward (45+1. J. Flanagan) – Boyd, A. Westwood, Hendrick, Arfield – Vokes, Barnes (79. Gray). Náhradníci Domácí: Speroni, Flamini, Rémy, Campbell, Sako, Čung-Jong, Schlupp Hosté: Flanagan, Gray, Brady, Defour, Gudmundsson, Long, Pope Karty Domácí: Ch. Benteke, Zaha Rozhodčí Madley – Nunn, Perry Stadion Selhurst Park, Londýn