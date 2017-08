SESTŘIHY: Skvělí United zničili West Ham. Slaví i Tottenham, Chelsea padla

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33. R. Lukaku, 53. R. Lukaku, 87. Martial, 90. P. Pogba Hosté: Sestavy Domácí: de Gea – A. Valencia (C), Bailly, P. Jones, Blind – N. Matić, P. Pogba – Mata (76. Fellaini), Mchitarjan (88. Lingard), Rashford (80. Martial) – R. Lukaku. Hosté: Hart – Zabaleta, Reid, Ogbonna, Masuaku (81. Cresswell) – Noble (C) (61. Rice), Obiang – E. Fernandes (60. D. Sakho), Arnautović, A. Ayew – J. Hernández. Náhradníci Domácí: Romero, Darmian, Fellaini, Herrera, Lingard, Smalling, Martial Hosté: Adrián, Cresswell, Fonte, Byram, Collins, Sakho, Rice Karty Domácí: Bailly, A. Valencia Hosté: Zabaleta, Ogbonna Rozhodčí M. Atkinson – S. Child, A. Nunn Stadion Old Trafford, Manchester Návštěva 74928 diváků

Manchester v týdnu podlehl v Superpoháru Realu Madrid 1:2, jediný gól dal Lukaku. A belgický kanonýr potvrdil dobrý vstup do nového angažmá po příchodu z Evertonu i v úvodním kole anglické ligy. Ve 33. minutě hosté špatně rozehráli, Rashford potáhl rychlý brejk a připravil pozici pro Lukakua, který nezaváhal. Trefil se tak při ligovém debutu za Anderlecht, West Bromwich, Everton a nyní i Manchester. Jen v Chelsea mu to nevyšlo.

Krátce po změně stran se Lukaku radoval podruhé, když hlavou usměrnil do branky Mchitarjanův centr z přímého kopu. Stal se tak teprve čtvrtým hráčem v historii, který při debutu za United skóroval dvakrát. Dosud se to povedlo jen Jamesi Wilsonovi, Ruudu van Nistelrooijovi a Marcusi Rashfordovi. Navíc dal West Hamu v jedenáctém utkání jedenáctý gól.

West Ham už neměl odpověď, naopak v závěru ještě dvakrát inkasoval po střelách Martiala a Pogby.

Góly Domácí: Hosté: 61. Alli, 70. Davies Sestavy Domácí: Elliot – Manquillo, Lejeune (34. Mbemba), Clark, P. Dummett (7. Lascelles) – Shelvey (C), Hayden, Ritchie – Atsu, Gayle (76. Merino), Ayoze Pérez. Hosté: Lloris (C) – Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Davies – Dier, Dembélé (90. Winks) – Moussa Sissoko (58. Son Heung-min), Alli (82. Wanyama), Eriksen – Kane. Náhradníci Domácí: Merino, Murphy, Lascelles, Aarons, Mbemba, Darlow, Mitrović Hosté: Son Heung-min, Janssen, Wanyama, Vorm, Wimmer, Winks, Carter-Vickers Karty Domácí: Shelvey (č), Ritchie Hosté: Kane, Davies Rozhodčí Marriner – Beck, Ledger Stadion St James' Park, Newcastle upon Tyne Návštěva 52077 diváků

Záložník Newcastlu v 48. minutě za stavu 0:0 chtěl po faulu zvednout sedícího protihráče Dele Alliho, ten to však odmítl a Shelvey mu místo toho šlápl na kotník. Sudí to posoudil jako úmyslné nesportovní chování a Shelveyho vyloučil. Pro Newcastle to bylo o to bolestnější, že v první půli už musel dvakrát střídat kvůli zranění.

Tottenham přesilovou hru využil zásluhou Alliho a Bena Daviese, kteří zužitkovali asistence Christiana Eriksena. Naopak v zakončení se trápil nejlepší střelec minulé sezony Harry Kane, který smůlu nezlomil ani v závěru, kdy trefil tyč.

Góly Domácí: 69. Morata, 88. David Luiz Hosté: 24. Vokes, 39. S. Ward, 43. Vokes Sestavy Domácí: Courtois – Rüdiger, David Luiz, Cahill (C) – Azpilicueta, Kanté, Fàbregas, Alonso – Willian, Boga (18. Christensen, 90+2. Musonda) – Batshuayi (59. Morata). Hosté: Heaton (C) – Lowton, Mee, Tarkowski, S. Ward – Gudmundsson (75. Arfield), Hendrick, Defour (75. Walters), Cork, Brady – Vokes. Náhradníci Domácí: Caballero, Christensen, Morata, Tomori, Kenedy, Musonda, Scott Hosté: Taylor, Barnes, Westwood, Walters, Long, Pope, Arfield Karty Domácí: Alonso, Cahill (č), Fàbregas, David Luiz, Fàbregas, Rüdiger Hosté: Brady, Mee, Arfield Rozhodčí Pawson – West, Betts Stadion Stamford Bridge, London

Fotbalisté Chelsea vstoupili do nové sezony anglické ligy překvapivou domácí porážkou 2:3 s Burnley. Obhájci mistrovského titulu inkasovali všechny branky ještě v prvním poločase a bez dvou vyloučených zvládli po přestávce jen snížit. Liverpool neudržel vedení na hřišti Watfordu a remizoval 3:3, když ve čtvrté nastavené minutě srovnal Miguel Britos.

Nevydařený zápas pro Chelsea předznamenal už po necelé čtvrthodině stoper Cahill, který si na útočné polovině příliš předkopl míč a jeho následný skluz ohodnotil rozhodčí červenou kartou. Hosté si pak zásluhou dvou gólů Vokese a jednoho zásahu Stephena Warda vypracovali do přestávky překvapivě jasné vedení.

Dvacet minut před koncem snížila letní posila Chelsea z Realu Madrid Morata. Navzdory druhé žluté pro Fábregase zvládli obhájci titulu v devíti ještě snížit na jednobrankový rozdíl zásluhou Luize. Na víc už však londýnský celek nedosáhl a prohrál tak svůj úvodní duel sezony poprvé od roku 1998, kdy nestačil na Coventry. Od té doby zahájila Chelsea ligový ročník patnáctkrát výhrou a třikrát remízou.

Góly Domácí: 45+1. Rooney Hosté: Sestavy Domácí: Pickford – Jagielka, M. Keane, A. Williams (46. Cuco Martina) – Calvert-Lewin, Schneiderlin, Klaassen (60. Davies), Gueye, Baines – Rooney, Sandro Ramírez (77. Mirallas). Hosté: Butland – Cameron, Shawcross, K. Zouma, Pieters – Allen, D. Fletcher – Diouf, Shaqiri, Krkić (72. Choupo-Moting) – Berahino (72. Crouch). Náhradníci Domácí: Stekelenburg, Holgate, Martina, Davies, Mirallas, Lookman, Bešić Hosté: Grant, Johnson, Tymon, Adam, Choupo-Moting, Sobhi, Crouch Karty Domácí: Cuco Martina Hosté: Allen Rozhodčí Neil Swarbrick Stadion Goodison Park, Liverpool

První ligový zápas za Everton po 13 letech strávených v Manchesteru United ozdobil brankou útočník Rooney. Anglický kanonýr zakončil v nastavení prvního poločasu hlavou kombinační akci a rozhodl o domácím vítězství 1:0 nad Stoke.

Góly Domácí: 31. Hegazy Hosté: Sestavy Domácí: Foster – Nyom, C. Dawson, Hegazy, Brunt – Yacob – Phillips (72. Robson-Kanu), Field (70. R. Harper), Livermore (C), McClean – Jay Rodriguez (88. Rondón). Hosté: Begović – Francis (C) (80. A. Smith), S. Cook, Aké, Daniels – Fraser, Surman, Arter, Pugh (46. Ibe) – J. King – Afobe (64. Defoe). Náhradníci Domácí: Myhill, Chadli, Leko, Robson-Kanu, Rondón, Harper, Wilson Hosté: Boruc, Mings, Smith, Ibe, Gosling, Defoe, Mousset Karty Domácí: Yacob, Jay Rodriguez, Robson-Kanu Hosté: Arter Rozhodčí Bobby Madley. Asistenti: M. Perry, A. Holmes. Čtvrtý rozhodčí: R. East Stadion The Hawthorns, West Bromwich Návštěva 25011 diváků

Góly Domácí: Hosté: 23. J. Ward (vl.), 26. Mounié, 78. Mounié Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Dann, Riedewald – Fosu-Mensah (78. Tomkins), Milivojević (46. Townsend), Puncheon (C), van Aanholt – Loftus-Cheek, Zaha – Ch. Benteke. Hosté: Lössl – Smith (C) (57. Williams), M. Jørgensen, Schindler, Löwe – Mooy, Biling – Kachunga, Palmer (72. Quaner), Ince – Mounié (86. van La Parra). Náhradníci Domácí: Speroni, Eyenga-Lokilo, Tomkins, Schlupp, Townsend, Ladapo, Čung-Jong Hosté: Coleman, van La Parra, Quaner, Depoitre, Hefele, Malone, Williams Karty Domácí: Puncheon Hosté: Smith, Palmer, Mounié Rozhodčí Jonathan Moss – Edward Smart, Andy Halliday Stadion Selhurst Park, Londýn Návštěva 25 448 diváků

Huddersfield oslavil návrat do nejvyšší soutěže po 45 letech vítězstvím 3:0 na hřišti Crystalu Palace a dosud jako jediný tým vyhrál v prvním kole o víc než jednu branku. Za výhrou nováčka nasměroval vlastní gól Joela Warda a dvě trefy nejdražší posily v historii klubu Mounieho.

Sestavy Domácí: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand (86. McQueen) – S. Davis (C), Romeu – Ward-Prowse (71. Boufal), Tadić, Redmond – Gabbiadini (69. Ch. Austin). Hosté: Fabiański – Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson – T. Carroll, Fer, Britton (C) (74. Fulton), Routledge (86. McBurnie) – T. Abraham (81. Bartley), J. Ayew. Náhradníci Domácí: Taylor, Bednarek, Lemina, McQueen, Boufal, Austin, Long Hosté: Nordfeldt, Rangel, Bartley, Fulton, Mesa, McBurnie, Narsingh Karty Domácí: Redmond, Romeu Hosté: Fulton Rozhodčí M. Jones – M. Scholes, D. Eaton Stadion St. Mary's Stadium, Southampton Návštěva 31447 diváků

Góly Domácí: 8. Okaka, 32. Doucouré, 90+3. Britos Hosté: 29. Mané, 55. Firmino, 57. M. Salah Sestavy Domácí: Gomes (C) – Janmaat (18. Femenía), Kaboul, Britos, Holebas – N. Chalobah, Doucouré – N. Amrabat, Cleverley, Pereyra (49. Richarlison) – Okaka (63. Gray). Hosté: Mignolet – Alexander-Arnold (90+1. Joe. Gomez), Lovren, Matip, A. Moreno – Henderson (C), Can, Wijnaldum – M. Salah (86. Milner), Firmino (81. Origi), Mané. Náhradníci Domácí: Pantilimon, Prödl, Femenía, Watson, Capoue, Richarlison, Gray Hosté: Karius, Klavan, Gomez, Milner, Grujić, Solanke, Origi Karty Hosté: Mané, Alexander-Arnold, Mignolet Rozhodčí Anthony Taylor – Richard West, Peter Kirkup Stadion Vicarage Road, Watford Návštěva 20 407 diváků

Fotbalisté Liverpoolu na úvod sezony anglické ligy neudrželi vedení na hřišti Watfordu a jen remizovali 3:3. Ve čtvrté nastavené minutě srovnal Miguel Britos.

Liverpool podobně jako v minulé sezoně trápily standardní situace a už v 8. minutě po rohu otevřel skóre domácí Okaka. Hostům se povedlo srovnat po hezké kombinační akci na jeden dotyk zakončenou Maném, jenže Watford si rychle vzal vedení zpět dorážkou Doucourého.

Po změně stran se však ukázala nejdražší posila v historii Liverpoolu Salah. Egyptský útočník nejprve vybojoval penaltu, ze které Firmino srovnal, a vzápětí sám dokonal obrat. Watford ale nakonec přeci jen favorita obral o body, když v nastavení po rohu doklepl na brankové čáře Britos.

Góly Domácí: Hosté: 70. Agüero, 75. Dunk (vl.) Sestavy Domácí: Ryan – Bruno (C), Dunk, Duffy, Suttner – Is. Brown (24. Murphy), D. Pröpper, Groß, Stephens, March (77. Knockaert) – Hemed (60. G. Murray). Hosté: Ederson – Stones, Kompany (C), Otamendi – Walker, De Bruyne, Silva, Danilo (68. Sané), Fernandinho – Jesus (78. Sterling), Agüero (83. B. Silva). Náhradníci Domácí: Murray, Knockaert, Sidwell, Murphy, Mäenpää, Rosenior, Hünemeier Hosté: Bravo, Silva, Sterling, Sané, Mangala, Touré, Foden Karty Hosté: Jesus, Sterling Rozhodčí Stadion Falmer Stadium, Brighton Návštěva 30 415 diváků

Góly Domácí: 2. A. Lacazette, 45+2. Welbeck, 83. Ramsey, 85. Giroud Hosté: 5. Okazaki, 29. Vardy, 56. Vardy Sestavy Domácí: Čech (C) – Holding (67. Giroud), Monreal, Kolašinac – Bellerín, Elneny (67. Ramsey), Xhaka, Oxlade-Chamberlain – Welbeck (75. Walcott), Özil – A. Lacazette. Hosté: Schmeichel – Simpson, Morgan (C), Maguire, Fuchs – Mahrez, Ndidi, James (82. Iheanacho), Albrighton (88. Gray) – Okazaki (72. Amartey) – Vardy. Náhradníci Domácí: Ospina, Mustafi, Coquelin, Ramsey, Iwobi, Giroud, Walcott Hosté: Hamer, Chilwell, Amartey, King, Gray, Slimani, Iheanacho Karty Hosté: Morgan Rozhodčí Mike Dean – Simon Long, Darren Cann Stadion Emirates Stadium, London

Premier League odstartovala poprvé v pátek a netypický termín mezi dvěma bývalými šampiony přinesl na Emirates Stadium velké gólové představení. Zahájil ho už po 94 sekundách francouzský útočník Alexandre Lacazette, jenž přišel do Arsenalu v létě z Lyonu za 46,5 milionu liber. Nejdražší posila v historii klubu otevřela skóre hlavou.

Stejným způsobem ale už tři minuty nato vyrovnal Šindži Okazaki, jenž překonal Čecha poté, co český brankář nedosáhl na přetažený centr. Skóre po necelé půlhodině otočil svým prvním gólem v zápase Jamie Vardy, který proměnil milimetrově přesný pas Marca Albrightona.

Alespoň remízu vybojoval v nastaveném času prvního poločasu domácím Danny Welbeck, ale v 56. minutě opět šokoval domácí Vardy, jenž překonal Čecha potřetí hlavou po rohu. Leicester poté dlouho držel naději na první výhru nad Arsenalem od roku 1994 a první na jeho hřišti dokonce po 44 letech, ale nakonec odjel s prázdnou.

Nejprve v 83. minutě dorazil za záda Kaspera Schmeichela míč z malého vápna Aaron Ramsey a o dvě minuty později Giroud prudkou hlavičkou trefil břevno, od nějž se míč odrazil za brankovou čáru. Trenér Arséne Wenger tak měl na úvod své 22. sezony v Arsenalu šťastnou ruku na střídání, neboť Ramseyho a Girouda poslal na trávník společně v 67. minutě.