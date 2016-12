Krejčímu v Boloni věří! Záložník kopal penaltu a připsal si první gól v lize

Boloňa vedla v Pescaře už od sedmé minuty, kdy se hlavou prosadil Masina. Domácí navíc šli po několika minutách do deseti, červenou kartu po tvrdém zákroku inkasoval Verre. Boloňa přidala druhý gól ještě před přestávkou, když Džemaili přeloboval brankáře Bizzarriho.

V 55. minutě nařídil rozhodčí Rocchi pokutový kop ve prospěch hostů a Krejčí ho s přehledem proměnil. Bývalý hráč pražské Sparty mohl přidat i druhou branku, proti jeho střele z první se ale zaskvěl Bizzarri. Šest minut před koncem Krejčí střídal. Jeho tým vyhrál venku po 14 zápasech.

VIDEO | Ladislav Krejčí dal svůj první gól v italské lize

Přestože Schick nastupuje do většiny zápasů jako náhradník, pravidelně se střelecky prosazuje. Stejně jako v minulém zápase s Laziem Řím i dnes na hřišti Chieva ale pouze snížil v závěru na konečných 1:2. Dvacetiletý útočník se v posledních čtyřech soutěžních střetnutích trefil pětkrát.

Neapol při zranění útočníka Milika dlouho nemohla najít stabilního střelce, v posledních zápasech si ale tuto roli přisvojil belgický reprezentant Mertens. V předchozím kole třemi góly přispěl k výhře 5:0 v Cagliari a proti Turínu stihl hattrick v rozmezí 13. a 22. minuty. Na první trefu mu zprava přihrál Callejón a Mertens zakončil střelou z první, vzápětí překonal Harta z pokutového kopu a třetí gól dal z dorážky.

Po změně stran snížil 12. gólem v sezoně Belotti a posunul se do čela tabulky střelců k Džekovi z AS Řím a Icardimu z Interu Milán. Poslední dvacetiminutovka byla střelecky divoká. V 70. minutě se prosadil domácí Chiriches, za hosty ale rychle odpověděl Rossettini. Deset minut před koncem dostal slovo znovu Mertens a povedeným lobem zvýšil na 5:2, konečný stav určil z penalty Falqué. Neapol prodloužila sérii bez porážky na šest zápasů, Turín prohrál potřetí v řadě.

Úspěšný den českých legionářů završil Jankto, který v 43. minutě nacentroval z přímého kopu do vápna a Théréau střelou z voleje překonal gólmana Cordaze. Přesto odchovanec pražské Slavie už nenastoupil do druhého poločasu. Théréau v něm přidal další branku a byl i blízko hattricku, tomu však zabránil Cordaz. Udine vyhrálo třetí zápas po sobě.

Inter Milán zvítězil na hřišti Sassuola 1:0, jediný gól vstřelil Antonio Candreva. Skóre už se nezměnilo ani po vyloučení milánského záložníka Mela.

AC Milán jen remizoval

Bojovný zápas vynesl Empoli cenné tři body. K vidění bylo plno soubojů a také jedenáct žlutých karet. Domácí šli do vedení v první půli, když se trefil zblízka Mchedlidze a stejný hráč osmnáct minut před koncem dal Empoli klid druhým zásahem. Cagliari ke korekci skóre nestačila ani výhoda pokutového kopu. Joao Pedro jej neproměnil, gólman vystihl směr jeho střely.

AC Milán byl doma proti Bergamu favoritem, jenže Atalanta dokázala slavnému soupeři vzdorovat. Přestřílela jej a nakonec stejně jako před rokem brala remízu 0:0. Milánští se sice po závěrečném hvizdu shlukli kolem sudího a spílali mu, nebylo jim to ovšem nic platné. To nespokojení fanoušci už v posledních vtřeinách duelu opouštěli tribuny. Branky se nedočkali ani ti, co vytrvali do závěrečného hvizdu.

Šlágr italské ligy se odehrál v sobotu v Turíně, kde Juventus přemohl v bitvě dvou vedoucích celků Serie A AS Řím 1:0. Stará dáma tak nyní vede tabulku už o sedm bodů, vítězství ji zaručila trefa Higuaína v prvního poločasu.

Italská liga, 17. kolo

FC Janov - Palermo 3:4

Branky: 4. a 57. Simeone, 65. Ninkovič - 42. Quaison, 69. Goldaniga, 88. Rispoli, 90. Trajkovski

Lazio Řím - Fiorentina 3:1

Branky: 23. Keita, 45.+4 Biglia z pen., 90. Radu - 64. Zárate

Sassuolo - Inter Milán 0:1

Branka: 47. Candreva

Chievo - Sampdoria Janov 2:1

Branky: 9. Meggiorini, 42. Pellissier z pen. - 90.+4 Schick

Neapol - FC Turín 5:3

Branky: 13., 18. z pen., 22. a 80. Mertens, 70. Chiriches - 58. Belotti, 76. Rossettini, 84. Falqué z pen.

Pescara - Boloňa 0:3

Branky: 7. Masina, 41. Džemaili, 56. Krejčí z pen.

Udine - Crotone 2:0

Branky: 43. a 61. Théréau

Empoli - Cagliari 2:0

Branky: 8. a 72. Mchedlidze.

AC Milán - Begamo 0:0

Juventus - AS Řím 1:0

Branka: 14. Higuaín.