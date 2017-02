Zemana po skvělém návratu vyvolávali fanoušci Pescary. Cítím se mladý, jásal

Itálie zůstala paf, šílená Pescara zmasakrovala FC Janov 5:0. Jen pár hodin poté, co tým převzal Zdeněk Zeman. Kdyby se ve městě zrovna volil starosta, český kouč by neměl konkurenci. Pro místní je modlou, trenérským géniem. Před pěti lety dovedl „Delfíny“ k postupu do Serie A. Teď je tahá ze sestupové bryndy. „Vrátil jsem se, protože Pescaře něco dlužím,“ uvedl Zeman.

Pro pochopení příběhu je potřeba se vrátit v čase. Ne moc daleko. Stačí pět let. Trenérský bard se v sezoně 2011/12 poprvé usadil na břehu Jaderského moře, začal peskovat Pescaru. Pěkně po svém jí po kouskách vštěpoval svou fotbalovou filozofii. Herní systém 4 – 3 – 3, celoplošný presink, maximálně aktivní hra s výrazným akcentem na fyzickou náročnost.

Výsledek práce? S mladičkým týmem postoupila Pescara do nejvyššího patra fotbalové Itálie. K dokumentaci úspěšnosti přenesení Zemanových myšlenek na tým je třeba doložit i statistická data – rekordních 90 branek ve 42 zápasech, Ciro Immobile se stal v dvaadvaceti letech nejlepším střelcem soutěže (28 gólů). Do kronik Pescary se rodák z Prahy zapsal blyštivým písmem.

Po pěti letech, kdy vedl římské týmy AS a Lazio, navíc Cagliari a Lugano, se na lavičku Pescary vrátil. V době, kdy je klub v naprosto příšerné situaci. V Serii A je beznadějně poslední. „Je to těžké. Potřebujeme vyhrát víc zápasů než Juventus k tomu, aby získal titul,“ usmál se Zeman. „Obvykle když se změní trenér, mužstvo na to zareaguje. Snad se nám to povede stejně, jako když jsem tu byl poprvé.“

Zareagovalo? Hodně slabé slovo. Zemanův návrat skončil demolicí FC Janov 5:0! V této souvislosti je dobré přihodit další fakta: Pescara v Serii A nevyhrála domácí utkání od prosince 2012 se smutnou bilancí 4 remíz a 17 porážek. V této sezoně zvítězila naposledy v srpnu, kontumačně nad Sassuolem 3:0.

Někteří mě považovali za zrádce

Zeman tak mohl být velmi spokojený, první výhra mu vlila do žil i spoustu energie. „Stále se cítím mladý. Asi ne v porovnání s ostatními trenéry, ale jinak jsem pořád mladý,“ prohodil v dobré náladě český trenér.

„Přesvědčili jsme fanoušky, že má smysl chodit na stadion. Vím, že mě někteří považovali za zrádce, ale málokdo dokáže odmítnout nabídku AS Řím... Vrátil jsem se, protože jsem vždy říkal, že Pescaře rád pomůžu,“ doplnil Zeman. Že ho mají příznivci Pescary stále v lásce, se ukázalo po utkání, když nadšený stadion vyvolával jeho jméno.

Jestli se jedná jen o bouři ve sklenici vody, se teprve ukáže. Každopádně na novém šéfovi je znát zapálení a enormní chuť do práce.

„Od úterý začneme tvrdě pracovat. Nechám kluky trochu proběhnout. Vysoká výhra a to, že jsme zahráli dobře, nám psychicky pomůže. Každý, kdo se podívá na tabulku, ví, jaká je realita. Tahle výhra nás přece nezachránila. Ale to nijak nebrání tomu, abychom se bavili atraktivním fotbalem,“ zopakoval svoji mantru.

Pescara na nesestupovou příčku ztrácí po nedělním vítězství deset bodů, do konce sezony zbývá třináct zápasů, ve hře je 39 bodů. Její záchrana by se skutečně rovnala zázraku. Proto zkusili italští novináři přijít na Zemana se sázkou.

Pokud se Pescara zachrání, přestane český trenér kouřit? „Ne, nechte mě kouřit,“ smál se Zeman. Zda bude mít důvod k úsměvům i v dalších kolech, se teprve uvidí.