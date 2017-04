Schick za Dybalou? Juventus ho chce vykoupit a nechat hrát v Sampdorii

Jen pár dní poté, co Juventus podepsal se svojí největší hvězdou novou smlouvu, vyšlo na povrch, že má v merku jeden z největších talentů v Serii A. Českého útočníka Patrika Schicka.

Je to vůbec poprvé, kdy je „Stará dáma“ s vytáhlým forvardem spojována. Dosud se mluvilo především o zájmu Interu Milán. Situaci monitorovaly také Chelsea, Dortmund a další italské celky.

Proti nim se však nyní postavil soupeř z kategorie těžké váhy. Janovská televizní stanice Primocanale tvrdí, že Juventus hodlá všechny nabídky přebít a má v plánu aktivovat Schickovu prodejní klauzuli, kterou má smlouvě. Ta má podle spekulací být až 25 milionů eur (670 milionů korun).

Přibrat 21letého útočníka do kádru však Nedvěd a spol. zatím nechtějí. Pokud by se Sampdorií domluvili, nechali by ho v klubu ještě rok hostovat.

Schick by tak měl možnost dál se rozvíjet a pravidelně nastupovat. Což by v nabité konkurenci Juventusu nemuselo platit. Podobně to turínský klub udělal v případě Mattia Caldary, který mu sice patří, ale hostuje v Atalantě.

Aktuálně má Juventusu do ofenzivy trio Dybala, Higuaín a Mandžukič. Schickovou velkou výhodou však je, že umí hrát i na pozici podhrota. Na této pozici poměrně často nastupuje i v Sampdorii. Ve 27 zápasech nastřílel deset branek, ale většinou naskakoval jako střídající hráč.