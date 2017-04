Schick dal gól jako Bergkamp! Jeho cena roste co dvě vteřiny, píší v Itálii

Prvním dotekem přehodil beka, vletěl do vápna a pak bum - další ligový gól byl na světě. Patrik Schick uhranul Serii A už desátou brankou a je tak prvním hráčem ve věku do 21 let, který na tuhle metu v italské nejvyšší soutěži dosáhl, po Kylianu Mbappém nebo Dele Allim sedmým v pěti největších evropských ligách.

V tabulce střelců Serie A mu patří 19 místo, až za ním jsou třeba hvězdy Juventusu Paulo Dybala a Mario Mandžukič, milánský Gianluca Lapadula nebo útočník Krejčího Boloni Mattia Destro.

Sandro Ramirez & Patrik Schick: Have become the 6th & 7th players aged 21 & under to score 10+ goals in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/YDpbZAXnHX