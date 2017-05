Grygera: Schick v Juve? Higuaína nevytlačí, ale v Itálii si udělal jméno

Před dvěma lety měl Patricka Schicka také v merku. Tehdy devatenáctiletého janka, pro něhož neměla Sparta ve svém kádru adekvátní využití, chtěl manažer Zdeněk Grygera přetáhnout z pražské Letné na tu zlínskou. Nevyšlo to a dnes na dálku sleduje, jak vysoký hroťák štrikuje kličky mezi nejvěhlasnějšími zadáky italské Serie A a řeší se jeho nákladný transfer do slavného Juventusu.

Co soudíte o Schickově rozletu?

„Hodně se o něm mluví, za krátkou dobu si udělal v Itálii dobré jméno. Prosadil se brzy, což není jednoduché. Je o něj velký zájem, dokonce z Juventusu, což je nejlepší italský tým a finalista Ligy mistrů. Jestli dojde k dohodě, je otázkou, jakou bude mít pozici v konkurenci Higuaína a spol.“

No právě… Nepřijde vám nereálné vytlačit ze hřiště tyhle hvězdy?

„Je to nereálné, ale vezměte si, jak to bylo v Sampdorii. Tam Schick taky dlouho chodil na hřiště až v průběhu hry. A skoro vždy byl úspěšný, efektivní. Důležité jsou góly. Třeba by to podobně fungovalo i v Juventusu. Navíc dnes už to chodí ve velkých klubech jinak. Kádry se rozšiřují, všichni nehrají každý zápas. Sestava se točí, utkání je moc. Není to tak, že máte jedenáct hráčů a k tomu tři čtyři náhradníky.“

Jakou strategii by měl Juventus v případě českého mladíka zvolit?

„Asi by bylo dobré, aby dostal šanci v přípravě. Aspoň část by mohl absolvovat. Pak už je to jen na něm. Kdyby se neprobojoval hned do áčka, mohl by odejít někam na hostování. Je mladý, Juventus by ho bral s výhledem do budoucna. Tohle tam dělají dobře.“

Vy jste tušil, jaký potenciál v něm dřímá?

„Když jsme před dvěma lety postupovali do ligy, chtěli jsme ho do Zlína. Ale bylo nám vysvětleno, že půjde hostovat do Bohemky, aby zůstal v Praze a byl víc na očích. Když u nás hrál loni v posledním kole, byl výborný. Samozřejmě mě nenapadlo, že bude do roka nebo dvou v Juventusu.“

V čem jsou jeho přednosti?

„Při své postavě je na tom výborně technicky, vypadá elegantně. I v šestnáctce dokáže obejít jednoho dva hráče a zakončit. Musí být gólový. Asi mu italský fotbal vyhovuje.“

Mluvíte o něm s Pavlem Nedvědem?

„Když jsem byl naposledy v Turíně, bavili jsme se jen okrajově. Věděl jsem, že o něj Juventus usiluje, ale nevím, zda už je to uzavřené. Pokud ano, určitě v tom hrál Pavel velkou roli a má radost, že bude v klubu další česká stopa. Určitě ho ale neprosazoval proto, že je to krajan. Podle národnosti se tam hráči opravdu nevybírají. Chodí tam jen top hráči, kteří se typologicky do mužstva hodí.“

