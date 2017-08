Schick je v Římě! Fotil se s fanoušky, nadšený dav skandoval jeho jméno

Je to definitivní. Patrik Schick se zítra stane hráčem AS Řím. S Giallorossi podepíše pětiletý kontrakt, spekuluje se o částce 2,5 milionu eur za sezonu. Pro deník Sport potvrdil uzavření přestupu hráčův agent Pavel Paska. "Kluby se domluvily na Patrikově přestupu v celkové hodnotě 38 milionů eur. Hráč dnes večer přiletí do Říma a zítra v dopoledních hodinách dojde k podpisu smlouvy," uvedl. Mladý útočník už se po příletu fotil se šálou nového klubu i s fanoušky AS Řím, kteří ho bouřlivě vítali.