Mrzutý konec kapitána. Lahm zaskočil Bayern, jednal na vlastní pěst

Lahm je největší osobností současného Bayernu. Kapitán, mistr světa, výjimečný fotbalista s rozhodujícím slovem v šatně. Jenže ve 33letech cítil, že už vrcholového sportu má dost a rozhodl se utnout skvělou kariéru.

"Už jsem o tom přemýšlel přes rok. Po každém tréninku jsem se ptal sám sebe, jak se cítím, jak jsem na tom. Věřím, že pořád mám na nejvyšší úroveň a také na to, abych předával zkušenosti mladším. Ale jen do konce sezony," vypálil ze sebe po úterním zápase s Wolfsburgem.

Bayern o myšlenkách svého kapitána věděl. Jenže směrem k veřejnosti chystal úplně jiný plán. "Bayern překvapil přístup Philippa Lahma a jeho poradců," zní v klubovém prohlášení, pod kterým je podepsán výkonný ředitel Karl-Heinz Rummenigge. "Do úterý jsme předpokládali, že dojde ke společnému oznámení klubu a hráče."

Z toho vyplývá, že 33letý krajní obránce či střední záložník svůj úterní krok s nikým z Bayernu dopředu nekonzultoval. Pustil si pusu na špacír a svého zaměstnavatele znatelně rozladil.

"Philipp Lahm byl důležitým hráčem Bayernu Mnichov přes jednu dekádu. Jsme přesvědčení o tom, že se náš kapitán teď bude s týmem plně koncentrovat na následující těžké výzvy v bundeslize, Lize mistrů i německém poháru. Chceme zároveň všechny ujistit, že Philipp má v Bayernu stále dveře otevřené," pokračuje klubová zpráva.

Lahm své pozápasové věty rozvinul ve středečním prohlášení. "Jsem hráčem Bayernu od svých jedenácti let, s výjimkou dvou sezon ve Stuttgartu jsem pořád nosil jeho dres. Je jasné, že v budoucnu pro klub zase budu pracovat," slíbil oblíbenec fanoušků.

"Jak víte, jsem člověk, který chce být na všechno dobře připravený. Proto mám v plánu se z fotbalu na chvíli stáhnout, podívat se na něj z jiné stránky, abych si pořádně promyslel, v jaké roli nejlépe uplatním své schopnosti a zkušenosti," dodala na Twitteru klubová legenda.

Lahm má v Bayernu platný hráčský kontrakt do června 2018, tedy ještě celou příští sezonu. Když hráč požádal o její předčasné ukončení po skončení aktuálního ročníku, klub mu nabídl práci sportovního ředitele.

To však Lahm odmítl. "Bavili jsme se o tom, ale došel jsem k závěru, že tohle není vhodná doba, abych nastoupil do vedení Bayernu," uvedl jeden z nejvýznamnějších hráčů týmu.

Klub ale tak rychlé odmítnutí nečekal. "Nejsme zklamáni jeho rozhodnutím, jen překvapení. Nebyli jsme v žádném spěchu, mohl začít jako sportovní ředitel až od 1. ledna 2018," zdůraznil předseda klubu Uli Hoeness.

Z jeho výroků čiší i velké zklamání z toho, jak Lahm svůj konec směrem k veřejnosti podal. Bayern má totiž před sebou náročné týdny, kdy se rozhodne o výsledku sezony. A v klubu teď rozhodně neplánovali vyvolat poprask kolem své klíčové osobnosti.

"Chtěli jsme se držet toho, na čem jsme se dohodli. Že všechno v klidu probereme, než s tím půjdeme na veřejnost. Neměli jsme žádný zájem na tom, aby se vše oznámilo takhle brzo," dodal Hoeness.

"Ale překvapení z tohoto oznámení je samozřejmě jen malý detail, který na Lahmově pozici nic nemění," okamžitě dodal, aby zabránil možnému napětí v týmu. Přesto mělo vedení klubu úplně jiný plán.

"Philipp o tom řekl Rummeniggemu v pátek. Ale nemělo smysl s tím jít ven před důležitými zápasy. V sobotu jsme hráli se Schalke, v pondělí jsme měli zasedání vedení, v úterý pak další zápas. Chtěli jsme všechno probrat ve středu," sdělil Hoeness.

Lahm nastupuje za Bayern od roku 2002, pouze v letech 2003 až 2005 hostoval ve Stuttgartu. S klubem získal sedm mistrovských titulů a v roce 2013 s ním vyhrál i Ligu mistrů.

Reprezentační kariéru ukončil po zisku titulu mistra světa v roce 2014. Za národní tým odehrál 113 zápasů a vedle zlata z roku 2014 byl u dvou bronzů z mistrovství světa (2006, 2010) a stříbra z evropského šampionátu (2008).

Thank you very much for all your messages. A day later, I’d like to explain my decision to you in detail: pic.twitter.com/Xz213rxM73