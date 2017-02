Darida o ztracené výhře s Bayernem: Byl tam vztek, Ancelottimu ujely nervy

Bod s Bayernem udělá radost, jenomže ne vždycky. Určitě to neplatí ve chvíli, kdy o vedení přijdete v šesté minutě původně pětiminutového nastavení. Jako se to stalo v sobotu Hertě Berlín (1:1). Český záložník Vladimír Darida by o tom mohl vyprávět a pro deník Sport to taky udělal. Český záložník na hřišti pobyl celých devadesát minut a zblízka sledoval nejenom vyrovnávací Lewandowského gól, ale taky následnou strkanici. Do ní se zapojili především berlínský gólman Rune Jarstein, za protistranu jeho mnichovský protějšek Manuel Neuer a záložník Xabi Alonso.

Začneme od konce. Po závěrečném hvizdu se to začalo mlít. Co bylo spouštěčem?

„Já jsem si nejdřív nevšiml, že by se tam něco zvláštního stalo. Ale jak jsem viděl záznam, asi to celé začalo tím, že náš gólman chtěl vzteky odkopnout balon, někam pryč na tribunu, ale trefil Alonsa. Tím se to spustilo a začalo se to strkat. Vylítly trochu emoce. Z naší strany to samozřejmě byla velká frustrace, kterou způsobil ten gól z poslední minuty. Oni reagovali, jak reagovali. Taková menší strkanice.“

Carlo Ancelotti, trenér Bayernu, po zápase ukázal na vaše fanoušky prostředníček. Všiml jste si toho?

„Já ne, ale někdo ano a v šatně jsme se o tom bavili. Taky mu bohužel ujely nervy. To je fotbal, emoce k tomu patří a ten závěr byl opravdu vyhrocený. Jsme jenom lidi.“

On zrovna mohl být spokojený, protože zachránil bod v nastaveném čase, ne?

„Já myslím, že on byl nespokojený, co se týče celého toho zápasu, ve kterém museli pořád dohánět. Pro ně je to taky ztráta, získali jenom bod, přijeli si určitě pro tři body. Nebyl asi úplně šťastnej…“

Vy asi taky ne. Jaké slovo vystihuje vaše pocity?

„Vztek. Bohužel ten bod má příchuť zklamání nebo prohry. Odbojovali jsme celý zápas, splnili jsme všechny pokyny, co jsme měli, ten plán nám i vyšel, dali jsme góla, vedli jsme. Bohužel, v 96. minutě jsme o to přišli. To hrozně mrzí, velká škoda.“

To, že gól padl v šesté minutě nastavení, ačkoli rozhodčí sliboval jenom pět, vás taky asi namíchlo.

„Přesně tak. Určitě. Všichni jsme si říkali, že už těch pět minut, které sudí nastavil, bylo přehnaných. Když jsme ubránili předchozí akci Bayernu a odkopávali balon, všichni jsme si mysleli, že to pískne, ale on nechal doběhnout akci. Z ní bohužel padl po faulu a následné standardce gól.“

Kde tam byla chyba? Robben zůstal v šestnáctce úplně nepokrytý.

„Ta standardka byla hodně blízko brankové čáře a my jsme stáli hodně zalezlí k bráně. Pak tam navíc došlo k bloku od Müllera a ještě jednoho hráče a Robben tam vyplaval sám. Přispělo k tomu i to, že díky Neuerovi, který přišel na pomoc, byli v přečíslení.“

Vyčítáte si vy osobně něco?

„Já nevím. Kdybych šel víc dopředu, pak by to mohli rozehrát na Müllera, který tam taky mohl zůstat úplně volný. Určitě to budeme rozebírat na videu. Řekneme si, kdo měl mít jaké úkoly a kdo to měl pokrýt.“

Lewandowského došťouchnutí jste sledoval z první řady, asi ze dvou metrů. Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

„Bezmoc. Nic s tím nemůžete udělat, jenom koukat, jak balon zapadá za tyč. Zmar. Člověk je naštvaný a říká, jak je tohleto možné.“

V kabině pořád převládá naštvání, nebo už jste to dokázali přetočit, něčemu pozitivnímu?

„Po zápase zůstalo jenom zklamání, v kabině bylo ticho a klid. V neděli už jsme začali koukat dopředu a hledat něco pozitivního.“

Co třeba?

„Že jsme si ukázali, že těm silným stačíme. Nejenom Bayernu, ale i o deset dní dřív v poháru Dortmundu, kde jsme prohráli až na penalty. Že když to samé dokážeme opakovat, ten svůj cíl splníme. Tedy evropské poháry.“

Evropské poháry, není to málo? Nemá to být Liga mistrů?

„Ne, teď to jsou poháry. Přece jenom silných týmů, které o to budou bojovat, je tam hodně. Pro nás by byl úspěch být do toho šestého místa.“

Dílčí úspěch je i to, že jste dali Bayernu po 494 minutách gól. Čím to, že to předtím nešlo?

„Ono to pochopitelně není něco zvláštního. Bayern je prostě dobrý a předtím, když je trénoval Guardiola, tak byl ve fantastické formě a válcoval jednoho soupeře za druhým. Asi by se našlo víc týmů, které jsou na tom se střílením gólů Bayernu podobně.“

Naznačujete, co se říká – že Bayern šel dolů. Souhlasíte?

„Souhlasím. Mám taky takový pocit. Není to takový jako za Guardioly. Byli silnější. Titul teď získají, to si pohlídají. Lipsko nemá tolik zkušeností. Ale příští rok už budou mít větší práci.“

Vy jste od svého listopadového návratu po zranění kotníku odehrál už jedenáct zápasů. Jde forma nahoru, nebo už nahoře je?

„Jde to nahoru. Vypadl jsem z toho a bylo to znát. Dostával jsem se do toho pomaleji, začínal jsem na lavičce. Ten výpadek byl znát, přece jen jsem chyběl nějakých deset měsíců. Pak přišly celé zápasy, fyzicky jsem připravený dobře a na míči se cítím taky v pohodě. Řekl bych, že jsem tam, kde jsem byl před zraněním. Mám pevné místo v základu a doufám, že to takhle bude pokračovat celou sezonu.“